Entregaron libros de matemáticas a instituciones educativas

El intendente Pablo Petrecca, junto a la Jefa Distrital de Educación, Alejandra Fariña, entregaron libros de matemáticas a directivos de diferentes escuelas del partido de Junín.

El objetivo es profundizar los aprendizajes de esta materia ya que en el mes de septiembre tendrán lugar las pruebas Aprender. Satisfacción en los docentes por este programa de red de escuelas que se viene manteniendo en el tiempo y que incluye capacitaciones y cursos.

La Jefa Distrital de Educación, Alejandra Fariña, manifestó que "las directoras y los equipos de conducción de escuelas secundarias están recibiendo libros de matemáticas para que los alumnos puedan trabajar en las aulas sobre matemáticas. Hacemos hincapié en esta materia ya que los resultados del programa Aprender no fueron satisfactorios. Debemos reforzar la forma de enseñar la matemática y por ello se entregan estos libros. Estamos muy contentos de poder hacer esta tarea, algo que se suma a las capacitaciones y cursos que vienen desarrollando los docentes. En el mes de septiembre se realizará una nueva prueba Aprender sobre matemáticas y por tal motivo trabajamos en este sentido".

Por su parte, el intendente Pablo Petrecca, añadió que "aprovechamos la entrega de estos cuadernillos para dialogar con los docentes y que nos digan cómo ven este programa de red de escuelas. Los docentes y las autoridades de las escuelas son fundamentales para dicha tarea y para que los chicos tengan una mejor enseñanza. Primero hablamos de evaluación, de tener resultados concretos como pasó con lengua y literatura y con el objetivo de reforzar en matemáticas que no tuvimos resultados alentadores".

"Esto nos marca una realidad, que no ocultamos y que no debemos dejar pasar. Por eso, estamos buscando acciones para que los chicos puedan resolver una cuestión matemática o interpretar un texto. Queremos que terminen bien la secundaria y tengan un buen paso por la facultad para tener un título. Por tal motivo, tenemos un gran compromiso por la educación y así lo venimos trabajando. Sabemos que la matemática es fundamental para la vida diaria y allí debemos poner el foco. Con estos cuadernillos vamos de manera directa a la práctica", dijo Petrecca.