Jornada sobre Escuelas Inclusivas a cargo de Silvana Corso

Días atrás se llevó a cabo una charla sobre la Jornada de Escuelas Inclusivas de la profesora Silvana Corso en el auditorio del Bicentenario de la Unnoba.

Organizada por la Fundación Pensar, hubo más de 200 asistentes de Junín, Chacabuco, Pergamino, General Arenales, Lincoln, Ameghino, Vedia y Alem.

Durante más de dos horas la docente disertó e intercambió opiniones con los presentes.

El evento contó con la presencia de Karina Sánchez, titular de la Dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín, el senador provincial Juan Fiorini, la diputada provincial Laura Ricchini, la concejal Melina Fiel y la candidata a primera consejera escolar de Juntos por el Cambio, Adriana Summa.

“Es una conferencia pensada para reflexionar sobre las prácticas históricas de la escuela donde nunca se dio respuesta a la diversidad, nunca se contempló al otro real. Siempre la escuela se pensó para la mayoría, no para todos”, afirmó Corso

Luego explicó que “queremos repensar las prácticas en el contexto que hay otros que interpelan la escuela que nos ponen en una situación con personas con discapacidad para la que no fuimos formados para enseñarles” y añadió que “históricamente muchos chicos quedaron fuera del sistema, no recibieron respuestas y no tenían discapacidad. Con lo cual la escuela se debe un debate, y los docentes también, en relación con nuestra formación básica y entender que pensar al otro significa hacer propuestas de evaluaciones diversificadas para poder contemplar cada singularidad”.

“Los presentes en su mayoría fueron docentes, psicopedagogas, alumnos, estudiantes y sobre todo, familias. Se brindaron todas las herramientas para trabajar en aulas diversas con la integración de todos los chicos”, contó la directora de la Fundación Pensar Junín, Melina Fiel, y profundizó que “habló muchísimo de su escuela llamada Rumania y de que en las manos de un docente está la posibilidad de que un chico siga creciendo”.