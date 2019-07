Junín se prepara para recibir a turistas que llegan a observar el eclipse de sol

Amantes de la astronomía, científicos, amateurs y turistas de todas partes de América, Europa y Asia llegarán a Argentina para ver el eclipse solar total que se podrá apreciar mañana a las 17.41 y durará 2 minutos.

Junín será una de las ciudades que junto a Rojas, Chacabuco, Pergamino y Salto tendrá el privilegio de estar dentro de esa franja para disfrutar el espectáculo del cielo en el que el día se convierte en noche durante un instante, a medida que la luna se posa frente al sol.

El eclipse atravesará el país de oeste a este y su cono de sombra recorrerá San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y la provincia Buenos Aires, y será parcial en gran parte del territorio nacional, abarcando una extensa franja hasta Chile.

Se trata de uno de los eventos astronómicos más sorprendentes, que se pueden observar a simple vista. Sin dudas se incluye dentro de lo más impresionante que puede ver un ser humano.

Desde el sector hotelero de la Ciudad, en algunos casos destacaron que hubo un incremento de las reservas para la fecha esperada en comparación a otras semanas. En el Hotel Avenida, desde hace una semana, se encuentra alojado un holandés que llegó a Argentina solo para ver el acontecimiento.

Por su parte, el municipio invita a participar de las actividades que se realizarán en las horas previas, en el parque Natural Laguna de Gómez, que empezarán a las 16, cuando la luna comience a tapar la luz natural.

A partir de las 14.30 habrá viajes gratuitos desde la Terminal de Ómnibus hacia el balneario como así también viajes gratis para regresar. Se entregarán anteojos especiales para observar el fenómeno sin dañar la vista.

“Hay que tener mucho cuidado, y habrá que tomar algunos recaudos para observarlo sin dañar la vista. Es por esto que vamos a estar entregando anteojos a los vecinos que se acerquen y así poder disfrutar todos juntos de un fenómeno único, ya que los eclipses solares no son tan comunes, y nosotros seremos privilegiados de poder disfrutarlo en un lugar maravilloso como es la Laguna de Gómez", dijo Perla Casella, titular de Medio Ambiente del Municipio.

Cuidados para disfrutar del eclipse

El Gobierno de Junín pondrá a disposición de los vecinos que vayan al Parque Natural, 250 lentes con norma ISO 12312/02 que son los habilitados para la observación del eclipse total de sol.

También se podrán utilizar los lentes que son para soldar, ya que tienen una cobertura que va desde el número 6 al 15. De todas formas, lo aconsejable es mirar este fenómeno por no más de 30 segundos.

Sobre este tema, el secretario de Salud, Carlos Lombardi, dijo que "este es un fenómeno que despierta el interés de todas las personas y que genera una gran repercusión porque se ve muy de vez en cuando, pero debemos tomar algunos recaudos para no ver de manera directa al sol. Hay una irradiación ultravioleta muy importante del sol que puede causar un severo daño a la retina y causarnos un deterioro visual importante y de por vida. Los síntomas no se presentan inmediatamente sino que entre las 6 y 12 horas posteriores a la exposición con lagrimeo o enrojecimiento, entre otros".

Además, agregó que "aconsejamos no hacer visión directa hacia el sol, aunque el único momento del eclipse en donde se podría mirar, es cuando se produce el eclipse total y es cuando la luna cubre la totalidad de la circunferencia del sol, pero aconsejamos no arriesgarse a ese momento y usar la protección. No hay que usar anteojos comunes o para sol, ya que esto también puede llegar a tener inconvenientes como así tampoco las placas radiográficas. No se debe hacer visión directa con cámaras, telescopios o algún otro elemento similar".

Para finalizar, expresó que "los otros anteojos aptos para mirar el eclipse son los que se utilizan para soldar, ya que tienen una cobertura que va desde el número 6 al 15 y los recomendables 100% son los que van del número 14 en adelante. Las lentes no deben estar rayadas ya que también pueden pasar los rayos".

Los vidrios, que tienen las máscaras de soldar, se puede comprar desde 70 pesos o más en ferreterías, el precio depende del DIN y el grosor.

Con telescopio, la visión debe ser Indirecta. Se puede poner el telescopio enfocando al sol, pero NO mirar por el telescopio sino que el elemento quede enfocado al sol y proyectar la imagen sobre una tela, una pared, una pantalla. Nunca mirar el sol directamente por el telescopio.

En diálogo con Democracia, el óptico, Jorge Sáez advirtió que las secuelas pueden hacerse muy evidentes a largo plazo y algunas en forma inmediata. Explicó que este daño podía ser muy grave e irreparable, que incluso no se ponía en evidencia tamaña gravedad sino hasta después de pasados algunos 4 o 5 años.

“Hay que tratar de verlo porque es un espectáculo único e irrepetible para nuestra generación, y dos o tres generaciones más, en nuestra zona de la tierra. Causa daño si miramos directamente el sol, sin ninguna protección o con los anteojos clásicos, que por más que sean de buena marca no sirven, como tampoco las placas radiográficas veladas, o los negativos velados”, advirtió.