Renovación política en Junín: el 46% de los candidatos tiene 40 años o menos

Para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se realizarán el 11 de agosto habrá más de 110 juninenses repartidos en ocho listas, que se disputarán catorce cargos que hay en juego: el de intendente, diez concejales y tres consejeros escolares.

Una característica saliente de estas nóminas es que el 46 por ciento de los postulantes tiene 40 años de edad o menos, lo que podría leerse como una renovación política en donde los más jóvenes ganan protagonismo. Y si se bajara aún más ese límite, el análisis arroja que casi el 32% (tres de cada diez) tienen 35 años o menos.

En las cabezas de esas listas, la mitad de los aspirantes entran en ese espectro: Pablo Petrecca de 40 años en Juntos por el Cambio, Victoria Muffarotto (35 años) del Frente de Todos, Laura Battaglino (37) del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), y Jonatan Fernández (37) del Frente Despertar. Los dos candidatos de Consenso Federal, Diego Ruiz (41) y Verónica Borsani (44) están apenas por encima de la categoría sub-40, mientras que los otros dos postulantes ya pasaron los cincuenta: Mario Meoni (54) del Frente de Todos y Marcelo Giecco (57) de Nuevo MÁS.

En cuanto a las listas, el promedio de edad del Frente Despertar es el más bajo, con una media de 35,5 años entre sus candidatos. La nómina que encabeza Muffarotto también es muy joven, con un promedio de edad de 37 años, similar a los 37,9 que promedia la que encabeza Borsini. En el otro extremo, las de mayor edad son las de la izquierda, con una media de 44,4 para el FIT y de 44,3 para el Nuevo MAS.

Profesiones

En referencia a las profesiones de los candidatos, hay 25 profesionales repartidos en las ocho boletas: 12 abogados, cinco contadores públicos, tres médicos, una licenciada en psicología, un psicólogo, un odontólogo, una Licenciada en Investigación y Planificación Audiovisual y una arquitecta.

También hay un mediador, una técnica en Hotelería, dos mandatarias de automotores y un locutor.

Asimismo, hay 18 candidatos vinculados a la educación –ya sea como docentes de distintos niveles y asignaturas, directivos o inspectores–, 16 estudiantes de diferentes carreras, otros 16 empleados públicos y privados, once emprendedores, cuentapropistas o trabajadores autogestivos, cinco empresarios, dos candidatos vinculados a los deportes (un corredor de TC y un árbitro de ajedrez), y dos dirigentes sociales, entre otros.

>Rango etario de los postulantes de la elecciones

Juntos por el Cambio

En el oficialismo apuntan a reelegir del contador Pablo Petrecca.

La lista de candidatos a concejales la encabeza el odontólogo y actual presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D'Andrea. Luego figura la técnica en Hotelería y miembro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Nación Yamila Alonso, el médico generalista Javier Prandi, la abogada Graciela Blaiotta, su colega Adrián Feldman, la mandataria de automotores Nora Mahuad, el profesor de música y actual consejero escolar Oscar Rosa (37), la abogada y secretaria de Gobierno Agustina de Miguel, el locutor y coordinador del área de Juventud del Gobierno de Junín Blas Carafiello, y la diseñadora y profesora de artes visuales Gimena Picchi.

Para los cargos de consejeros escolares, postulan a la docente e inspectora Jefe Distrital Adriana Summa, el secretario de la Juventud Radical Darío Mecozzi, y la directora de la Escuela Primaria N°9 de Agustín Roca, María Lazzaretti.

Meonismo

La lista que encabeza el ex intendente Mario Meoni tiene como primera candidata a concejal a la abogada Carolina Echeverría, seguida por su colega Lautaro Mazzutti (ambos concejales que aspiran a renovar sus bancas), tercera está la inspectora de Educación de Nivel Inicial Lourdes Pedroza, luego el empresario industrial Javier De Antoni, la estudiante de Ciencias Políticas Lucila Laguzzi, el contador y secretario de Bienestar Estudiantil de la Unnoba Martín Palma, la licenciada en Investigación y Planificación Audiovisual y ex secretaria de Cultura Romina Massari, el empleado de Ashira Néstor Carballo, la ex presidenta de la Asociación de Colectividades y jubilada Rosita Elías, y el corredor de Turismo Carretera Federico Pérez.

Entre los postulantes al Consejo Escolar se encuentran: la profesora de Psicopedagogía e inspectora de Psicología Daniela Karina Pezzatti, el estudiante de Abogacía Facundo Sospicio, y la profesora de la EES6 y del CENS 451 y secretaria del CEC 802 Paula Gilbert.

Kirchnerismo

La otra lista del Frente de Todos, que tiene como candidata a intendenta a la actual concejal y abogada Victoria Muffarotto, lleva a estos postulantes en su nómina de concejales: el actual presidente del bloque de Unidad Ciudadana y comerciante Rodolfo Bertone, la docente Belén Madrid, el maestro mayor de obras y ex director de Obras Sanitarias Mariano Petraglia, la licenciada en psicología Lucía Astudillo, el empresario y fomentista Gastón Bisio, la estudiante de abogacía Evangelina Ponce, el trabajador ferroviario Martín Magan, la docente Julieta Pratti, el profesor y arbitro nacional de ajedrez Jonatan Monje y la psicopedagoga Leticia Leytur.

Entre los postulantes al Consejo Escolar se encuentran la directora Karina Laura Facciano, el docente Bryan Cardoso y la auxiliar docente María José Sofía.

Consenso Federal: Borsani

Una de las listas de la agrupación Consenso Federal 2030, promovida por el lavagnismo en Junín, lleva como candidata a intendente a la abogada Verónica Borsani, que también se desempeña como profesora en Derecho Administrativo provincial y municipal.

El primer candidato a concejal es el psicólogo Alejandro Franco, seguido por la arquitecta Cecilia Peiro, Juan Pablo Montanaro –presidente de una asociación–, y la dirigente social Andrea Catamarca de Barrios de Pie, encargada de comedores y merenderos, y secretaria segunda de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa). Siguen en la nómina el electricista, vendedor de playa y estudiante Fernando Martinelli, la profesora en psicopedagogía y empleada municipal Guillermina Ottaviani, el viajante Edgardo Ridolfi, la abogada Elizabeth Schutz, el dirigente social Juan Pablo Walton, y la estudiante de Abogacía y secretaria de un estudio jurídico Vanina Melo.

Completan la lista los que se presentan a cubrir los cargos en el Consejo Escolar: los estudiantes Mariano Martielli y Laura González, y el empleado Rodrigo Bruera.

Consenso Federal: Ruiz

La otra lista de Consenso Federal 2030, impulsada por el sector que comanda Oscar Romero y que se referencia en la figura de Juan Manuel Urtubey a nivel nacional, tiene como candidato a intendente a Diego Ruiz, diseñador en Comunicación Visual, empresario de la gráfica y ex presidente de la Sociedad de Comercio e Industria de Junín.

Lo acompañan como postulantes al Concejo Deliberante la abogada –con posgrado en Abogacía del Estado– Cristina Molina, el ex presidente de la Comisión de Mediación del Colegio de Abogados de Junín Nicolás Ottaviano, la contadora pública –con posgrado en Especialización en Tributación– y docente Gabriela Di Sascio, el emprendedor independiente Ariel Martínez, la docente jubilada y abogada María Rosa Di Santo, el empresario y ex secretario adjunto de la seccional Junín de la Dirección Provincial de Vialidad Juan Ignacio García, la ama de casa y estudiante Yesica Garcia, el emprendedor Lucas Zeni y la empleada pública Marcela Barrionuevo.

Entre los candidatos de este espacio para el Consejo Escolar se encuentran la docente, directora de la EES N°20 y vicedirectora de la EES N°5 turno noche María Rosa Aveni, el contador público, profesor de inglés y entrenador de rugby Herminio Salice, y la empleada pública y acompañante terapéutica Stefanía Darquizan.

>Ocupaciones de los candidatos a intendente, concejales y consejeros

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda Unidad se presentará en esta oportunidad en una alianza que incluye al Partido Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

En nuestra ciudad, la candidata a intendenta será la trabajadora independiente y militante feminista Laura Battaglino.

Entre los postulantes para el Concejo Deliberante se encuentran el abogado Luciano Roggero, la paisajista y actriz Sonia Rodríguez, Cristian Martínez, la emprendedora autogestiva Natalia Medina, el empleado y estudiante del Profesorado de Historia Fidel Rodríguez, Graciela Marmisolle, el empleado de la construcción Diego Carpentieri, y una reconocida médica y emprendedora autogestiva María Trinidad Jordán Rabbi-Baldi.

Además, entre los aspirantes a ingresar en el Consejo Escolar se encuentran la vendedora independiente Rita Fernanda Sáez, el plomero gasista Leopoldo Ernesto Rodríguez, y María Fernanda Rodríguez.

Nuevo MAS

Uno de los espacios de izquierda que no aceptó formar parte del FIT es el Nuevo MAS, que en Junín presentará su nómina con la precandidatura a intendente del contador público y empleado judicial Héctor Marcelo Giecco.

La nómina de candidatos a concejales la integran: Andrea Alejandra López (judicial), Tomás Manuel Manzano (jubilado bancario), Alberto Carlos Torrilla (trabajador de comercio), Rosana Marisa Cerruti, Ricardo Negrini (ambos docentes jubilados), Graciela Cortes (estatal), Santiago Ariel Lazarte (trabajador independiente), Sandra Rivero (auxiliar docente), Leonardo Javier Manzano (trabajador independiente), y Delia Leticia Quirico (judicial).

Para el Consejo Escolar proponen a los estudiantes Victoria Blasco, Francisco Raúl Blasco y Mariano Agustín Bolzan.

Frente Despertar

El Frente Despertar, que lleva como candidato a la presidencia al economista José Luis Espert, participará en nuestra ciudad con la postulación para el cargo de Intendente de Jonatan Hugo Fernández, empresario propietario de MV Hogar.

Los aspirantes a ingresar al Honorable Concejo Deliberante por esta nómina son: Lucas Gazzotti, coordinador de su empresa familiar y referente provincial del Partido Libertario; María Marta Paguet, abogada, procuradora y mandataria del automotor; Alan Amuchaste, estudiante de Ciencias Económicas y empleado en un estudio contable impositivo; Verónica Alinea, comerciante; Gustavo Paul Avalos, mensajero; Macarena Guevara, estudiante del Profesorado de Educación Física y trabaja en un gimnasio; el comerciante Pablo David Martiarena, la docente jubilada Mirta Noemí Falcón, el médico Diego Germán Abdala, y la estudiante de Ciencias Económicas Cyntia Elizabeth Gatti.

Para los tres cargos de consejeros escolares, el Frente Despertar postula al estudiante de Ciencias Económicas Braian Emanuel Nievas, la profesora jubilada Silvina Leo, y el joven estudiante y periodista Juan Antonio Castro.