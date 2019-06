Invitan a vivir la experiencia del eclipse en el Parque Natural Laguna de Gómez

El martes se producirá finalmente el esperado eclipse total de Sol que solo podrá ser observado en una franja que atravesará un sector de Argentina y Chile.

Junín será una de las ciudades que junto a Rojas, Chacabuco, Pergamino y Salto tendrá el privilegio de estar dentro de esa franja para disfrutar el espectáculo del cielo en el que el día se convierte en noche durante unos minutos, a medida que la luna se posa frente al Sol.

Desde el municipio invitaron a participar de las actividades que se realizarán en las horas previas, en el parque Natural Laguna de Gomez,

Desde las 14:30 habrá viajes gratuitos desde la Terminal de Ómnibus hacia el balneario como así también viajes gratis para regresar. También se entregarán anteojos especiales para observar el fenómeno sin dañar la vista.

Perla Casella, titular de la cartera de Medio Ambiente del Municipio, invitó a los vecinos y recordó sobre los cuidados: “Como se dijo, hay que tener mucho cuidado, ya que habrá que tomar algunos recaudos para observarlo sin dañar la vista, es por esto que vamos a estar entregando anteojos a los vecinos que se acerquen y así poder disfrutar todos juntos de un fenómeno único, ya que los eclipses solares no son tan comunes, y nosotros seremos privilegiados de poder disfrutarlo en un lugar maravilloso como es la Laguna de Gómez", agregó.

Las actividades en el parque Natural comenzarán a las 16 ya que la cobertura total del sol se producirá alrededor de las 17:30 y durará 2 minutos.

Cuidados para disfrutar del Eclipse de Sol

El Gobierno de Junín pondrá a disposición de los vecinos que vayan al Parque Natural, 250 lentes con norma ISO 12312/02 que son los habilitados para la observación del eclipse total de sol.

También se podrán utilizar los lentes que son para soldar ya que tienen una cobertura que va desde el número 6 al 15. De todas formas, lo aconsejable es mirar este fenómeno por no más de 30 segundos.

Sobre este tema, el Secretario de Salud, Dr. Carlos Lombardi, dijo que "este es un fenómeno que despierta el interés de todas las personas y que genera una gran repercusión porque se ve muy de vez en cuando. Nuestra ciudad tiene la fortuna de estar en esa franja en donde se verá este eclipse de sol pero debemos tomar algunos recaudos. Desde el Municipio hemos movilizado muchas cosas para que la gente pueda concurrir a espacios abiertos como el Parque Natural Laguna de Gómez. Debemos tomar recaudos para no ver de manera directa al sol. En este marco, es importante recalcar que hay que cuidarse del sol incluso si no es un fenómeno como el que vamos a disfrutar el próximo martes 2 de julio".

Lombardi explicó: "Hay una irradiación ultravioleta muy importante del sol que puede causar un severo daño a la retina y causarnos un deterioro visual importante y de por vida. A veces doy el ejemplo que cuando éramos chicos agarrábamos una lupa para quemar un papel o tallar una madera, el cristalino de nuestro ojo también actúa como un lente concentrador de los rayos solares y esto hace foco en nuestra retina. Inclusive haciendo hincapié que los síntomas no se presentan inmediatamente sino que se pueden presentar entre 6 y 12 horas posteriores a la exposición al sol con lagrimeo o enrojecimiento, entre otros síntomas".

Además, agregó que "aconsejamos no hacer hacer visión directa hacia el sol, aunque el único momento del eclipse en donde se podría mirar, es cuando se produce el eclipse total y es cuando la luna cubre la totalidad de la circunferencia del sol. Esto dura unos segundos pero aconsejamos no arriesgarse a ese momento y usar la protección. No usar anteojos comunes o para sol para hacer visión directa ya que esto también puede llegar a tener inconvenientes. También no hay que usar para mirar directamente las placas radiográficas y no hacer visión directa con cámaras, telescopio o algún otro elemento similar".

Por otra parte, Lombardi, explicó que se aconseja usar anteojos con una norma ISO 12312/02 que es una norma autorizada para ver de manera directa al sol en este tipo de casos.

Para finalizar, expresó que "los otros anteojos aptos para mirar el eclipse son los que se utilizan para soldar ya que tienen una cobertura que va desde el número 6 al 15 y los recomendables 100% son los que van del número 14 en adelante. Pero aún utilizando estas protecciones autorizadas, las lentes no deben estar rayadas ya que también pueden pasar los rayos. Todos debemos cuidarnos para evitar complicaciones mayores y para siempre. Son las recomendaciones que damos para disfrutar de este eclipse".