Se firmó en la localidad de Morse el convenio para asfaltar once cuadras

En las instalaciones de la Cooperativa Eléctrica de Morse, se llevó a cabo la rúbrica del contrato para dar comienzo a estos trabajos que mejorarán la transitabilidad y conectividad del pueblo. El Gobierno de Junín será el encargado de aportar los materiales y maquinarias necesarias, mientras que la cooperativa mencionada hará lo propio con la mano de obra. “Era una deuda pendiente que teníamos con los vecinos del pueblo y para nosotros es fundamental cumplir con el valor de la palabra”, aseguró el Intendente Municipal Pablo Petrecca.

Se trata de un trabajo muy esperado por los morseños y una promesa realizada hace varios años por el Ejecutivo, pero que se retrasó por cuestiones legales y problemas con la empresa que en su momento se iba a encargar de llevarlo a cabo.

Luego de firmar los documentos y charlar con vecinos y cooperativistas, el Intendente Petrecca expresó que “hoy es un día muy especial para nosotros como gestión porque estamos dando cumplimiento a dos aspectos fundamentales. Primeramente, el valor de la palabra ya que estábamos inquietos e intranquilos porque habíamos prometido obras de asfalto para Morse, concretamente once cuadras de asfalto, y lamentablemente por una cuestión de la empresa encargada no se pudo realizar. Por lo tanto, era una deuda pendiente que teníamos para con los vecinos del pueblo y cada vez que veníamos aquí, como sucedió en la última Fiesta del Cosechero, me preguntaban ‘qué pasó con las cuadras que prometiste’”.

“El valor de la palabra”

En línea con esto, Petrecca afirmó que “para nuestra gestión el valor de la palabra es fundamental y cada vez que prometemos algo, lo cumplimos; quizás se puede demorar un poquito como en este caso, pero finalmente las concretamos. Hoy con esta firma de convenio estamos dando cumplimiento a esa palabra que empeñamos hace un tiempo atrás y que nos había quedado pendiente”.

Por otra parte, el jefe comunal destacó que “estas obras las llevaremos a cabo junto a la Cooperativa de Morse, una institución que tiene una identidad muy clara e importante para el pueblo, que lleva a cabo un trabajo de excelencia y tiene bien arraigado el concepto de contacto permanente con los vecinos”. Seguidamente, detalló que “se trata de una propuesta que les había hecho a ellos en el comienzo de la gestión, que lamentablemente en su momento no se pudo lograr, pero que hoy afortunadamente podemos decir que está todo listo para ejecutar estas once cuadras de hormigón, que nos permitirán incrementar en un 50% el asfaltado para el pueblo”.

Una obra esperada

Por su parte, la delegada municipal de Morse, Matilde Calaza, señaló que “se trata de una obra muy esperada por los vecinos del pueblo, así que es una gran satisfacción que finalmente se puedan llevar a cabo y estoy súper contenta por eso. Como bien dijo el Intendente, es muy importante trabajar junto a la Cooperativa de Morse, darles trabajo a los vecinos de aquí para realizar estos operativos”.

Calaza también sostuvo que la obra en cuestión “permitirá mejorar la conectividad y llegar mejor a la zona del acceso al pueblo, por lo que es algo fundamental para todos los habitantes. De mi parte, no queda más que agradecerle al Intendente Petrecca, a Ricardo Higueras como presidente de la Cooperativa, por haber aceptado la propuesta que le realizamos”.

“Estuvimos en contacto permanente con el Arq. Marcelo Balestrasse (Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas) para organizar bien el convenio y estábamos bastante ansiosos porque esta obra se tendría que haber realizado tiempo atrás. Por lo tanto, que hoy hayamos firmado el contrato correspondiente es una gran alegría y esperamos que se acerquen las máquinas cuanto antes para poder comenzar”, añadió la delegada.

También participó de la firma del convenio el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Morse, Ricardo Néstor Higueras, quien indicó: “Decía el Intendente que es un día muy especial para él y sin dudas que para nosotros también desde todo punto de vista, primero, por lo que va a significar la obra para el pueblo y, segundo, por la responsabilidad que nos han dado a la Cooperativa como así también la confianza que la gestión ha depositado en nosotros; es algo que nos enorgullece totalmente”.

Asimismo, Higueras hizo hincapié en la trascendencia que tienen estos operativos al decir que “se trata de la obra más importante que se haya hecho desde el gas natural para acá, que se hizo en el año 2005. Son once cuadras de pavimento que van a dotar al pueblo de una mayor infraestructura, que permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes; es realmente muy importante y estamos agradecidos porque hayan confiado en nosotros”.

Por último, el Dr. Gabriel D’Andrea, presidente del Concejo Deliberante, sostuvo que “como lo he dicho en varias oportunidades, formar parte de esta gestión es todo un orgullo para mí. A la hora de hacer un repaso, podemos decir que en estos tres años y medio esta gestión ha llevado obras a todos los rincones del Partido de Junín, sobre todo en el caso de los pueblos que durante mucho tiempo fueron relegados. Hoy hemos podido saldar una deuda que teníamos pendiente con los vecinos de Morse y es una gran satisfacción porque, de esta manera, vamos a cumplir con la palabra empeñada”.