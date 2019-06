Petrecca, de lleno en la campaña: “En tres años hicimos 308 cuadras de asfalto”

“En tres años hicimos 308 cuadras de asfalto, cuando antes solo se hacían quince por año.” Con estas palabras, y ya metido de lleno en la campaña electoral, el intendente de nuestra ciudad, Pablo Petrecca, aprovechó para cuestionar a uno de sus principales adversarios, el ex jefe comunal Mario Meoni.

Es que, tras el cierre de listas, y con la confirmación de que irá por la reelección al frente del Municipio por otros cuatro años, el alcalde macrista busca profundizar acaso su carta fuerte de cara a las PASO el 11 de agosto próximo: la obra pública. Y para eso comenzó a intensificar sus recorridas por los barrios, con el foco en los servicios básicos.

En paralelo, en un escenario de crisis económica, que golpea con fuerza a varios sectores, entre ellos, el rubro comercial, la diputada provincial de Junín Laura Ricchini (Cambiemos), acompañada de concejales y militantes, hizo una recorrida anteayer por el centro de avenida República para dialogar con los comerciantes sobre los distintos programas que ofrece el Municipio y el uso del transporte público.

El jefe comunal recorrió los trabajos de asfaltado en el barrio La Celeste, junto a autoridades municipales, concejales y fomentistas. En rigor, se trata de la pavimentación de seis cuadras de este sector que mejorarán la transitabilidad y calidad de vida de los vecinos, en el marco de la coordinación entre el Municipio y la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.



Los trabajos tuvieron lugar gracias al programa “Conectividad”, con el cual se busca llegar con este tipo de obras a cada rincón del Partido de Junín. En este caso, los operativos de cordón cuneta, mejorado y pavimentación abarcan las calles Ángel María de Rosa entre San Lorenzo e Intendente de la Sota, Arquímedes entre San Lorenzo e Intendente de la Sota y Battilana entre Pastor Bauman y Arquímedes.

Luego de recorrer la zona y conversar con los vecinos, el intendente afirmó: “Desde que comenzamos nuestra gestión avanzamos con este tipo de obras en todo el Partido de Junín y siempre junto a los fomentistas de cada barrio, en este caso con Ariel (Tejedor), porque estamos convencidos de que es la mejor manera de trabajar. Para nosotros constituyen un elemento clave porque nos permiten ver las distintas necesidades de los vecinos y buscar en equipo las mejores soluciones posibles”.

“Hace un año y medio atrás, hicimos algunas cuadras de cloacas que estaban pendientes también en este barrio y nos hemos comprometido para seguir avanzando con obras de infraestructura importantes. En este caso, una vez más, estamos parados sobre hechos concretos que constan de seis cuadras de asfalto que forman parte de esta nueva etapa de obras de infraestructura junto a las de cordón cuneta y mejorado. Estamos muy contentos porque todos estos trabajos desplegados van a cambiarle la transitabilidad y calidad de vida a los vecinos”, expresó.

“Hay obras en cada rincón”

Seguidamente, Petrecca expresó: “La satisfacción es muy grande también porque vemos cómo la ciudad sigue creciendo. En estos casi cuatro años podemos mostrar que hay obras en cada rincón del Partido de Junín, hechos concretos y que no son ningún relato ni promesas que quedan en el vacío. Desde que comenzamos llevamos hechas 308 cuadras de asfalto y tenemos planificadas otras tantas más en el corto plazo, para lo cual seguiremos trabajando en equipo junto a los fomentistas y los vecinos en beneficio de la ciudad”.

En el diálogo con los fomentistas y vecinos que se acercaron hasta el lugar, el intendente resaltó que en los gobiernos anteriores el promedio de calles asfaltadas era de 15 por año, mientras que en lo que va de la gestión que encabeza se han concretado 308. Y ahondó: “Lo imprescindible en todo esto fue haber escuchado a los vecinos, saber cuáles eran sus necesidades en cada rincón del Partido de Junín. Esto no se hace de un día para el otro, sino que se construye con mucho tiempo, en mi caso desde el año 2011 que vengo charlando con cada uno de ellos y, por supuesto, es algo que mantenemos desde el comienzo de la gestión con el objetivo de tener un diálogo mucho más fluido con un factor social clave como es la Federación de Sociedades de Fomento”.

En línea con lo anterior, el jefe comunal afirmó que otros de los componentes fundamentales son “el orden, la transparencia y el uso de los presupuestos como corresponde. También es fundamental el hecho de contar con una gobernadora siempre presente como María Eugenia Vidal y un presidente como Mauricio Macri, que siempre están atentos y nos permiten obtener los fondos necesarios para que la ciudad de Junín pueda seguir creciendo”.

Tejedor: “No nos vamos a seguir embarrando”

Por su parte, Ariel Tejedor, presidente de la sociedad de fomento del barrio La Celeste, expresó: “Estoy realmente muy contento porque estamos en un barrio que tiene la gran mayoría de cuadras de tierra y tener la posibilidad de contar con seis cuadras más de asfalto es importantísimo. Le voy a agradecer toda la vida al Intendente porque ahora con el asfalto se van a mejorar las veredas, la gente va a tener una mejor calidad de vida, no va a haber tanto gasto de agua y no nos vamos a seguir embarrando”.

“Tengo una gran relación con esta gestión, tanto con el intendente como con Mariano (Spadano), a quien llamo a cada rato y siempre me atiende por cada necesidad que le planteamos. Sinceramente, esto no lo esperábamos así que ver a las máquinas de golpe haciendo el asfalto es una satisfacción enorme y hay que disfrutarlo mucho”, afirmó el fomentista.

D´Andrea: “Llevaban 40 años esperando”

También participó de la recorrida con el intendente el presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D´Andrea, que encabeza la lista de precandidatos a concejales. “Los mismos vecinos nos decían sobre la importancia de contar con calles asfaltadas. Muchos de ellos llevaban 40 años esperando, se sentían un poco olvidados y no tenían muchas esperanzas de que la situación cambie. Sin embargo, hoy, al ver las máquinas trabajando se vieron gratamente sorprendidos. En casi tres años y medio les han llegado obras de cloacas, agua corriente y ahora también asfalto”.

“La realidad es que hay una gestión que está todo el tiempo pensando en el desarrollo de Junín y que, gracias al trabajo en equipo, la ciudad ha crecido muchísimo. Había muchas necesidades básicas insatisfechas en cada rincón del partido y este gobierno se ha hecho cargo de cada una por medio de obras que le cambian la vida a la gente”, aseguró D’Andrea. Y añadió: “Estamos felices de recorrer y ver la alegría de los vecinos que sienten que sus vidas empiezan a cambiar”.