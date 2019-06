Por el mal estado de los caminos rurales piden que el tema esté en agenda nacional

El 71% de los caminos rurales bonaerenses se encuentra con inconvenientes, según detalló la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) a través de un documento, en el que advierte que la situación empeoró con respecto a un año atrás.

Tras una consulta realizada a productores de las distintas sociedades rurales bonaerenses, Carbap dio a conocer en un simposio en Rauch un informe en el que señala que el 19% de los caminos rurales se encuentra en mal estado y un 52% en condiciones regulares.

Este 71% contrasta con el 63% que se había detectado el año pasado, y alcanza en la actualidad a unos 85.000 kilómetros de los 120.000 que componen la red de la provincia.

"En comparación al año pasado, los caminos han empeorado. Por el relevamiento que hicimos hay un leve empeoramiento, es una cuestión que no se termina de solucionar", remarcó el titular de Carbap, Matías de Velazco. En este sentido, cargó contra los intendentes que hacen "una pésima gestión" y que no controlan que se realicen las obras.

En tanto, según la medición, el 27% de las arterias se encuentra en estado "bueno" y solo el 2% alcanza el "muy bueno". Además, se indicó que los recursos aportados por tasa vial, la ley 13.010 y por el tributo de guías y señales para la reparación de caminos fueron de $ 7.095 millones.

Desde la organización agraria advirtieron que la situación crítica no está vinculada a la falta de recursos de las comunas, las responsables del mantenimiento, sino a una ineficiente gestión de los mismos. "El Gobierno bonaerense lanzó un plan el año pasado para reparar 12.000 kilómetros de camino, pero lo cierto es que se le complica la operatoria, la logística, no lo pueden hacer. Quien recauda son los intendentes pero no controlan", dijo de Velazco.

Un tema para la agenda nacional

“Estuvimos en Rauch con Gustavo Frederking (Sociedad Rural) y Rosana Franco (FAA). Me parece que de Velazco dijo algo en lo que coincido y hay que apuntar a que el tema esté en la agenda nacional”, dijo a Democracia Alberto del Solar Dorrego, encargado de mantenimiento y reparación de los caminos rurales del Municipio.

“Nosotros estamos tratando de emparchar lo que queda de los caminos originales, que en los últimos 50 años se fueron deteriorando y erosionando. Tenemos un suelo muy difícil de acomodar y compactar como para que se puedan mantener en el tiempo”, aseguró.

“La intervención que pretende hacer Provincia es relativa y me sumo a lo que dijo de Velazco, ya que tiene que estar en la agenda nacional con un proyecto a largo plazo. Por ejemplo en algunos casos habría que expropiar para hacer nuevas vías porque han quedado angostas”, advirtió.

“Vialidad y Agroindustria pretenden enviar las maquinarias para pasar en 12 mil kilómetros en una sola vez y yo no estoy de acuerdo. La realidad es que se necesita intervención cada un mes, porque tenemos un suelo más arenoso”, informó.

“Por ejemplo, se hizo una reparación con dos máquinas en el camino de tierra entre Roca y Junín, que usan los camiones para esquivar el peaje de la Ruta 188. Un día después volvió a quedar destruido”, afirmó.

“Son los caminos reales de la época de la colonia. Se han hecho canales a la par para sacar el agua. No hay que pensar en caminos rurales de tierra y hay que buscar otra solución. Por más que un municipio busque poner sanciones, la Ley de Tránsito Nacional no prevé que no se pueda transitar dentro de las 48 horas posteriores a la lluvia con equipos pesados”, aseguró.

“La cobrabilidad de la Tasa Vial en el partido de Junín sigue siendo baja, aunque la gente ve que se está invirtiendo, con un 70% para actuar sobre los caminos rurales. Por ejemplo en el partido de Coronel Suárez está en un 85%”, destacó.

“Hoy un incremento puede corresponder a unos 7 millones de pesos más para invertir. Con esto vamos a tener más máquinas contratadas independientes a las que tiene el municipio”, confirmó el ingeniero.