Quieren conformar nueva comisión directiva y mantener las actividades

Ysabel Barrozo, a cargo del Centro de Jubilados y Pensionados “Crear fantasía” quiere formar una nueva comisión directiva, tras el renunciamiento que hubo de la anterior gestión.

En diálogo con Democracia, Barrozo explicó que si bien ella está a cargo del centro y fue presidente durante diez años, en este 2019 año hubo una asamblea donde se eligieron nuevas autoridades, que al poco tiempo renunciaron.

Esta situación creó una inestabilidad en dicha institución cuyo objetivo es organizar actividades y brindar servicios a gente de la tercera edad.

“Solamente tres de las doce de la comisión quedamos, de las cuales dos presentan inconvenientes, por lo cual estoy casi sola. Hay talleristas que me ayudan a mantener el centro abierto porque hay varias actividades: Pedicuría, Masajes, Enfermería, Reciclaje de papel, Artsanías, Educación Física, Yoga, etc. Y en todas, concurre gente”, explicó.

La sede está ubicada en calle Suiza 982, en un local alquilado.

“Estamos por formar una nueva comisión y cuesta bastante juntar gente. Hay muchas responsabilidades, llevar toda la administración al día, atender a 300 socios y mantener las actividades. Por ejemplo, últimamente cuesta sostener La Mateada, que desde hace diez años está pero ahora varias de las participantes están muy mayores”, contó.

Ysabel Barrozo manifestó que para hacerse cargo de un centro de jubilados hay que sentirlo, quererlo y hacerse responsable también.

Respecto al Municipio y a PAMI, la entrevistada dijo que hay algunos talleres que PAMI subsidia, en tanto que otros, como por ejemplo el de Educación Física, Reciclaje y Artesanías son solventados por el Municipio.

Barrozo explicó que cada vez les costaba más pagar el alquiler del centro de jubilados. “Antes organizábamos cuatro fiestas al año y con eso juntábamos para pagar el alquiler e Intermed, pero ahora hacer una fiesta para 120 personas requiere mucho trabajo y no tengo quién me ayude. La gente me pregunta cuándo haremos una y a mí me da lástima porque disfrutan tanto en esas fiestas, que duran hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero desde el vamos tenemos que disponer de fondos que hoy no tenemos”, dijo.