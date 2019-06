Dietrich aseguró que es prioridad recuperar los ferrocarriles de cargas y su estructura

El transporte de carga por tren creció 19% en los primeros cinco meses de este año, respecto del mismo período de 2015, un suceso que se puede apreciar cada día en Junín donde al menos tres formaciones hacen bajar las barreras de los pasos a nivel.

En contraposición a la reactivación del sector carguero, al menos 70 localidades bonaerenses continúan aguardando por la vuelta del servicio de pasajeros, que fue decayendo con el correr de los últimos seis años.

“Como visión estamos convencidos de que el desarrollo al interior del país se genera a partir de los trenes de carga, lo que requiere una inversión millonaria y mucho trabajo, porque la infraestructura ferroviaria en general se ha abandonado completamente, teniendo en cuenta que el mayor volumen se hizo en 1938”, afirmó a Democracia, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

Uno de los ramales más afectados es el Sarmiento, cuyas formaciones –desde 2015- dejaron de llegar a ciudades principales de la provincia de Buenos Aires, debido a una inundación que derribó el puente la altura de Mechita.

Si bien esa estructura ya fue reparada y se encuentra operativa, actualmente circulan las formaciones de la empresa carguera Ferroexpreso, mientras que la línea de pasajeros sigue limitada hasta Chivilcoy.

“Yo entiendo la ansiedad de la gente para que todo vuelva a funcionar y todo va a ir volviendo. En Argentina estamos construyendo los cimientos para el desarrollo del país. Es un proceso de hacer las cosas como corresponden, como no se hicieron en mucho tiempo”, señaló Dietrich.

“Este es un deterioro de décadas que se está recuperando y lamentablemente es imposible en tres o cuatro años rescatar el abandono de 80 años en los que fueron desapareciendo la gente que trabajaba y las infraestructuras. Y nosotros estamos transformando”, destacó.

El servicio que parte desde la estación Once es uno de los más importantes para los vecinos de la Región, ya que desde Bragado se bifurcan dos ramales hacia General Pico y Santa Rosa: el primero atraviesa Los Toldos, Lincoln, Pinto y Villegas, mientras que el segundo cruza por 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, con paradas intermedias.

“Con relación a los servicios de pasajeros, venimos mejorando los que están funcionando como el tren a Rosario y Córdoba. Volvimos a reactivar el ramal Mar del Plata – Constitución que no estaba operando. Con respecto al ramal Sarmiento hacia Bragado, estamos analizando si hay alguna posibilidad de hacer algún avance sobre el funcionamiento actual”, aclaró el funcionario.



Junín – Retiro

Por la obra del viaducto, ubicada dentro de Capital Federal, desde fines de mayo del año pasado, el ramal San Martín no está llegando a Retiro. Desde entonces, su improvisada cabecera se encuentra en Villa del Parque para los servicios regionales y Caseros para la formación de larga distancia que parte desde nuestra ciudad.

Sin embargo, ya falta poco para que todo vuelva a la normalidad: la estructura estará terminada a fin de mes y los trenes volverán a llegar a la estación terminal a mediados de julio, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una recorrida.

Las pruebas de circulación sobre el viaducto elevado a 8 metros, se iniciaron con dos locomotoras que recorren el tramo de 5 kilómetros, entre las estaciones Palermo y La Paternal.

Se trata de evaluaciones de cargas estáticas y dinámicas que realizan dos máquinas diesel en 24 tramos, maniobra previa a la “marcha blanca”, en la que se utilizan formaciones completas sin pasajeros circulando en ambos sentidos, un paso previo para el restablecimiento de los servicios.

Por esta infraestructura, se eliminaron 11 barreras, lo que permite evitar demoras de hasta 20 minutos en los cruces, y mayor seguridad.

18 millones de tn

Entre enero y mayo los trenes de carga transportaron 1,3 millones de toneladas más, al alcanzar un total de 8.363.288 toneladas contra 7.024.258 toneladas en los primeros cinco meses de 2015.

"El ferrocarril de cargas sufrió décadas de abandono en nuestro país; estas cifras son un indicador muy positivo de la recuperación que está en marcha, para bajar costos logísticos, generar empleo y acompañar el desarrollo de las regiones y la producción. Este año se va a transportar al menos 18 millones de toneladas", dijo Dietrich.

La participación en el mercado ferroviario la lidera Trenes Argentinos Cargas (TAC) -empresa dependiente del Ministerio de Transporte-, seguido por Fepsa, Nuevo Central Argentino (NCA) y Ferrosur.

Desde enero hasta mayo, TAC transportó 95% más que en el mismo período de 2015 (2.062.626 tn vs. 1.056.543 tn). Gracias a este crecimiento, destacó Transporte, la industria del sector batió un récord que no se superaba desde 2013.

En mayo todas las empresas operadoras crecieron 12% comparado con el mismo mes de 2015 (1.868.068 tn vs. 1.668.294 tn) y TAC -en particular- incrementó 111% las toneladas despachadas, en comparación con el mismo período de 2015 (488.444 tn vs. 231.357 tn).