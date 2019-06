Concejal meonista cruzó al Intendente por el desempleo

La concejal meonista Carolina Echeverría cuestionó las declaraciones del intendente Pablo Petrecca respecto de la necesidad laboral de los juninenses.

“Cabe recordar que luego de que más de 190 personas hacían fila para presentarse en un comercio de ropa para ocupar un puesto de trabajo, Petrecca era entrevistado en una radio y dijo que ‘no son desempleados sino gente que busca una mejora laboral; además es algo que siempre pasó".

En este marco, Echeverría afirmó: "Lamentamos profundamente que Petrecca desconozca lo que pasa en la ciudad y quiera esconder la problemática del empleo. Nuestros vecinos se están quedando sin trabajo, no llegan a fin de mes, y Petrecca dice que es algo que pasó siempre".

Y agregó: "En Junín jamás hubo filas de 200 personas para ocupar un puesto de trabajo. Está claro que el intendente no conoce la historia de Junín y lo más preocupante es que no conoce el presente de Junín".

La dirigente, que encabeza la lista de concejales por el sector de Mario Meoni, también dijo que "la demanda de empleo y la pérdida o vulnerabilidad de los empleos existentes echan luz sobre el gobierno local y sus políticas públicas inexistentes".



“Amortiguar los costos sociales”

"Es necesario que Junín cuente con un gobierno que pueda amortiguar los costos sociales de una política económica nacional. Programas de Empleo Joven, como lo que había en la gestión de Mario Meoni, ayuda real a las empresas para que sostengan su producción y mantengan las fuentes de trabajo. Todo lo que Petrecca no hace", cuestionó Echeverría.

Además, la legisladora local sostuvo que "la producción y el empleo no están en la agenda del municipio; por eso ya cerraron varias empresas como Induspol, Fideos Don Antonio, cerraron cientos de comercios en el centro y otros tantos en los barrios. El alineamiento político de Petrecca está dejando sin trabajo a los juninenses".