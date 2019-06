Modificaciones en Educación de Adultos se discuten en el Concejo Deliberante

En la sesión de la víspera se discutió un proyecto presentado por el Frente Renovador, solicitando al Ejecutivo y por su intermedio a la Dirección de Escuelas y Consejo Escolar, que se revea la medida de incorporar la modalidad “Educación de Adultos a Distancia”.

Por otra parte, alumnos del CENS 451 solicitaron la intervención del Concejo Deliberante, respecto del cambio de modalidad de cursada del secundario semipresencial.

La iniciativa originó un arduo debate durante la sesión, por lo cual pasó a comisión, ante la negativa de Cambiemos de aprobarla sobre tablas.

La edil Melina Fiel (Cambiemos), presidente de la Comisión de Educación del Concejo Deliberante, en diálogo con Democracia, explicó de qué se trata la normativa de educación que fue ordenada.

“En el 2018 – manifestó la edil- se hizo una resolución para ampliar la oferta educativa en los CENS (Centros de Nivel Secundario) en formato digital o a distancia. El año pasado no se implementó, había otra inspectora a cargo pero cuando llega Verónica Verón, la nueva inspectora y ve las resoluciones, observa que esta disposición no se había implementado en Junín”.

Según lo explicado por Fiel, en febrero comenzaron a comunicar a los docentes y a los alumnos que esta resolución la iban a empezar a aplicar paulatinamente, pasando del formato semipresencial a la modalidad a distancia.

“A los alumnos, cuando llega una nueva resolución, les cuesta tomarla y entender la migración, pero los docentes se iban a juntar todos los sábados cada 15 días, acompañando a los alumnos, principalmente por dos cosas: primero porque el adulto necesita el acompañamiento cuando es digital y que se les explique; y segundo, porque a aquellas personas que no tenían computadora o internet, le imprimían el módulo en formato papel. Todo eso se trabajó en este tiempo”, dijo la edil.

Manifestó que en todo esto, hubo una distorsión de la información, puesto que se decía que iban a cerrar CENS pero apuntó que esto nunca había sucedido. “Lo que se hace es migrar a una nueva oferta, porque Junín, además de los CENS, tiene 21 comisiones de FINES para adultos, que cursan dos o tres veces por semana, con 400 alumnos en los turnos mañana, tarde y noche. Es decir aquellas personas que quieran pasarse de CENS a FINES, lo pueden hacer”, acotó Fiel.

Señaló que, por otra parte, para aquellas personas que no pueden ir a clases, ni siquiera los sábados a los CENS, ahora tendrán la oferta de que uno de ellos, el 451, que funciona en la Primaria N° 7 (Roque Vázquez y Sadi Carnot) es a Distancia Digital., ampliando el formato de educación, agregando la distancia virtual para estudiar.

“Ahora, ¿qué pasa en el mientras tanto?, se acompaña a los alumnos, que se ven cada 15 días y si no es en formato digital se les imprime en formato papel, siendo así hasta que termine siendo digital”, aclaró.

Destacó que las personas que quieren estudiar en formato digital, pueden dirigirse a la Escuela Primaria N° 7, donde funciona en CENS 451 y allí se pueden inscribir.

Vale mencionar que en Junín funciona además del CENS 451, el CENS 452, en la Primaria N° 1 (Alvarez Rodríguez 27).

En cuanto a los docentes, Fiel aclaró que no hay disminución de carga horaria, ya que siguen teniendo la misma cantidad de módulos de trabajo, todos. “Puede que algunos lo usen con alumnos para abordar el sistema digital y otros, en formato papel, pero nadie pierde una hora de trabajo”, afirmó.

A la pregunta qué pasa con aquellas personas que no tienen computadora en su hogar o la tienen pero sin W.I.F.I , la edil dijo que no hay ningún problema porque en ese caso, tanto el equipo docente como los coordinadores e inspectores los acompañan para imprimirles los módulos de trabajo en formato papel y los trabajan cada 15 días o si necesitan, más días, se juntan más sábados para abordar los temas. “Se los acompañan para que aprendan, porque vamos hacia un mundo digitalizado. La resolución ya está instalada, no podemos cambiarla, aunque sí pedir explicaciones. La idea es que Junín tenga la oferta digital y a distancia”, afirmó.

Oposición

Olga Prieto, de Unidad Ciudadana, al ser consultada por este medio dijo que la nueva resolución de la Dirección General de Cultura y Educación, les quitan horas a los docentes, es decir horas aula (frente a alumnos) y las compensaban con clases en formato digital. Así lo dispone la resolución que se implementa en Junín a partir de este año.

“En la modalidad Adultos, tanto adultos mayores como adultos jóvenes, se nota la brecha digital ya que el acceso que tienen estas personas a los recursos informáticos es muy escaso y no tienen conocimientos, tampoco computadoras ni conexiones en la mayoría de los lugares. Ante esto, los alumnos hicieron un reclamo público días pasados, ya que esta forma no les iba a permitir completar sus estudios”, explicó la concejal.

“También conocemos docentes de esa modalidad, que están diciendo que van a la Escuela de Adultos de gusto, porque la resolución dice que ellos irían cada 15 días a brindar asesoramiento respecto a todas las clases que se las mandan en formato digital, pero advierten que los alumnos no van, porque no entendieron la clase ni saben qué tienen que hacer”, acotó.

Aclaró que en el orden local se había llegado a un acuerdo transitorio con la inspección de adultos para que transitoriamente los docentes, por decisión de ellos, siguieran dando la clase con la frecuencia que ya venía dándose.

“Lo que se pedía hoy (por ayer) en el Concejo Deliberante, a las autoridades educativas de la Modalidad Adultos y a la Dirección General de Cultura y Educación es que revean dicha resolución, que les quita a los adultos las posibilidades de aprender”, dijo.