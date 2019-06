Azil presentará su libro “Redención”, una obra dramática e impactante

Héctor Azil presentará “Redención” el 6 de julio próximo, ante gran expectativa de quienes lo aprecian y conocen como hombre con amplia trayectoria en lo gremial y dirigente de la CGT Junín y ATSA Junín.

En diálogo con Democracia, Azil se mostró agradecido por la repercusión que tuvo la edición de su primer libro, escrito en el 2007 y terminado en el 2017, pero recién editado en el corriente año, por Rama Negra.

El entrevistado agradeció especialmente al escritor y periodista Juan José Becerra, oriundo de Junín, quien lo ayudó y aconsejó respecto a la confección del libro, y a María Silvia Biancardi, la editora, que corrigió la obra.

“El nombre del libro antecede al mismo incluso, cuando se me empezó a formar la idea en la cabeza”- dijo Azil- Lo escribí hace muchos años, en el 2007 y después hubo correcciones pero la idea no era editar.

Y cuando se cumplieron 10 años desde que lo había escrito, me dije que tenía que darle un cierre porque si no era una historia que siempre estaba abierta y decidí editarla. Se lo comento a Juan Becerra me pide que se lo mande, así fue, lo leyó y me hizo una devolución muy buena.

Pasó el tiempo y tras algunas correcciones, como pasar todo a la primera persona, cobrando la obra mucha intensidad. Luego de un arduo trabajo, la novela fue creciendo, incluso en cantidad de páginas. María Silvia Biancardi, de Rama Negra, la tuvo que corregir dos veces y hoy quedó una buena historia.

La obra

El libro “Redención” tiene 182 páginas. Es una novela de tinte dramático. Trata sobre un adolescente que en un momento de su vida, de mucha felicidad, le sucede algo circunstancial, que lo impacta y que él, en el resto de su vida, trata de dejarlo atrás. No lo olvida pero lo oculta y en ese transcurrir va desbarrancando...

“Al pasado no se lo puede dejar atrás, siempre en algún momento nos alcanza. Es así que en la vida del protagonista de la historia, luego de 30 años del episodio que lo marcó, el pasado lo alcanza. Redención es, en este caso, tratar de ver superado, o no, lo que se trató de ocultar y todo el daño que produjo en esta huida hacia delante”, explicó Azil, al referirse a la trama de esta obra dramática e intensa.

Redención será presentada el 6 de julio, “a la tardecita”, dijo el autor, en lugar a confirmar. El libro se puede comprar en Rama Negra y en librería Dorrego.

Cadena de edición

Héctor Azil explicó que con “Redención”, se origina una “cadena de edición solidaria”, puesto que con parte de lo recaudado por este libro se financiará otra obra, en este caso de una autora, que será presentada el 6 de julio, con el compromiso de que siga la cadena, financiando otro libro.