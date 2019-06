Convirtieron en autopista segura un peligroso tramo de la Ruta Nacional 7

Como adelantó ayer Democracia, que recorrió la obra junto al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, un tramo de la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de San Andrés de Giles, considerado el séptimo más peligroso de la provincia de Buenos Aires con el triple de accidentes fatales que en el resto de esa vía, quedó convertido en una autopista que brindará mayor seguridad, ahorro de costos logísticos y de tiempos de viaje, a los más de 9000 vehículos que diariamente transitan por ese corredor.

Inaugurado oficialmente ayer por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el tramo de ocho kilómetros de extensión -entre los km 98 y 106- bordea San Andrés de Giles y evita así que el tránsito pasante y de cargas tenga que atravesar el centro urbano de esa ciudad, un reclamo histórico de los vecinos del noroeste bonaerense.

En promedio en los últimos 4 años hubo 2 accidentes por mes y 3 víctimas, con 27 siniestros por año.

Ahora los automovilistas podrán cruzar la ciudad en tan solo 4 minutos, a una velocidad promedio de 120 km/hora y ahorrar hasta un 41% de los costos.

En tanto, un camión con acoplado podrá realizar el recorrido en 6 minutos, a una velocidad promedio de 80 km/hora y ahorrar hasta un 37% de los costos, de acuerdo con datos proporcionados por el ministerio de Transporte de la Nación.

Menos accidentes

El nuevo corredor forma parte de la autopista Luján-Junín, proyecto que demandará una inversión de $ 13.900 millones aportados por la cartera de Transporte a través de Vialidad Nacional.

Esta iniciativa mejorará la calidad de vida de los habitantes de Luján, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Chacabuco y Junín, al reducir significativamente la probabilidad de accidentes, principalmente choques frontales.

Con esta inauguración el gobierno nacional ya finalizó la construcción de más de 40 km de la autopista Luján-Junín. Los primeros 32 fueron habilitados en marzo de 2016 mientras que actualmente se encuentran en ejecución otros 77 kilómetros entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco y entre Chacabuco y Junín.

“Cruce de la muerte”

El trazado evita la intersección con la ruta provincial 41, lugar de frecuentes siniestros viales al punto de ser conocido como el “cruce de la muerte”.

Este tramo se ubicaba hasta hoy en el séptimo lugar en el índice de peligrosidad de Buenos Aires, ya que las cifras de accidentes se encuentran 3 veces por encima de los del resto de la ruta 7 en el sector bonaerense: en promedio en los últimos 4 años hubo 2 accidentes por mes y 3 víctimas, con 27 siniestros por año.

Macri: “No es relato, no es sarasa”

El presidente Mauricio Macri remarcó que su gestión entendió que "la política tiene que estar para cuidar a la gente". Además, sostuvo que en su gestión las obras cuestan un "40% menos de lo que costaban en el gobierno anterior" porque "se hacen con licitaciones transparentes".

"Esta ruta es real, no es relato, no es sarasa, esto está hecho", apuntó el jefe del Estado en un breve discurso, en el que resaltó que la Ruta Nacional 7 es muy importante para el turismo y para el comercio con Chile. Y recordó "lo difícil que era circular por este tramo, llamado el cruce de la muerte", donde los vecinos "hacía décadas que reclamaban" por una autopista.

En ese sentido, el mandatario señaló que su Gobierno supo "escuchar la necesidad" de los pobladores, y a la vez "poner en valor otra vez la política, porque la política tiene que estar para cuidar a la gente" y al servicio de la sociedad.

Pero el Presidente remarcó que esa obra -que contribuirá en una reducción de costos logísticos- no es "un hecho aislado" sino que "está pasando en todo el país todos los días", en referencia a las obras realizadas.

"En lo vial, terminamos 7.600 km. entre autopistas y rutas, tenemos 13.480 km en construcción, y es más que en los últimos 65 años", subrayó el Presidente.

Para el jefe del Estado se trata de "creer en nosotros y darnos las herramientas para poder crecer".

En ese sentido recordó que con una autopista segura "cuidamos la vida de todos", pero también "permitimos que crezca el trabajo", porque para aumentar la producción y el desarrollo se necesita "una conectividad buena", y aseguró que por eso se priorizó la inversión "en trenes, puertos y aeropuertos", además de rutas.

En este punto, Macri pidió que "los que trabajan en la cadena logística lo hagan respetando a los demás, no queriendo abusar" ni sacando ventaja "a partir de que los demás se queden sin trabajo".

"Cada obra que terminamos nos reafirma que el camino que hemos tomado es el camino correcto", concluyó el Presidente.

El mandatario estuvo acompañado durante su recorrida por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

Vidal: “Son mucho más que cemento”

"Donde antes había un cartel que contaba los muertos, hoy hay una ruta de verdad, bien hecha y con seguridad para todos los vecinos", destacó la gobernadora Vidal en su discurso, previo al del Presidente.

La mandataria subrayó que los impuestos de los vecinos ahora se traducen en "obras transparentes", y habló de "la certeza de que los impuestos que pagan con tanto esfuerzo los bonaerenses, van a lugares que se pueden mostrar, a obras que empiezan y terminan".

"Hoy estamos acá, casi 6000 rutas en la provincia que estaban abandonadas y hoy son una realidad; es como si hubiéramos pavimentado de norte a sur la provincia y de este a oeste", dijo además la mandataria provincial, rodeada de vecinos.

La mandataria expresó: “Cuando nos preguntan qué significan estas obras para nosotros, son mucho más que cemento, son certezas. Son miles de personas que han trabajado en las obras que hicimos juntos, son los impuestos que ahora van a un lugar que se puede mostrar”.

"Obras que tardaban 10 años hoy se hacen en dos años, y cuestan la mitad de lo que costaban en el kirchnerismo", dijo el ministro Dietrich después de la inauguración, en declaraciones en la Casa Rosada.

Petrecca: “Estamos parados sobre hechos concretos”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, participó de la inauguración. Además de las autoridades nacionales y provinciales, también formaron parte del evento el senador provincial Juan Fiorini y la diputada provincial Laura Ricchini.

"Estamos muy contentos de acompañar al Presidente y a la gobernadora en la inauguración de esta variante. Una vez más estamos parados sobre hechos concretos y obras que mejoran la seguridad de todos los que utilizan esta ruta. También estamos junto al candidato a intendente de San Andrés de Giles, Eugenio Lacanette, recorriendo esta importante obra para esta localidad”.

Y agregó: “La autopista de la Ruta 7 es una realidad y vemos cómo avanzan las tareas en cada lugar. Es un sueño que el presidente Macri prometió en 2016 y que se va haciendo realidad, esto mejorará la parte logística y de producción, además de brindar una mayor seguridad para todos".

"Este es un presidente que ha cumplido con su palabra y acá lo estamos viendo. Con respecto a los trabajos en nuestra ciudad, los mismos avanzan muy bien. Hace algunos días mantuvimos reuniones con gente de Vialidad y con los vecinos, para explicarles cómo se desarrollarán las obras. Todos los tramos están avanzando para poder concluir con esta importante obra que mejorará la calidad de vida de todos los habitantes”, dijo el jefe comunal. “Vemos a un gobierno que cumple y que le da trabajo a más de 100 juninenses; es algo fundamental para todas las ciudades”, añadió.