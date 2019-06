Dietrich recorrió la variante de Giles, destacó los avances y aseguró: “Esto era impensado”

A pesar de la llovizna constante que reinó en la mañana de ayer en la Región, el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich recorrió pasado el mediodía junto a su equipo y funcionarios de vialidad, la variante de San Andrés de Giles que será inaugurada hoy y para lo cual se espera para las 9:15 horas, la presencia del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.

Se trata de un tramo de ocho kilómetros, perteneciente al proyecto de 196 kilómetros de autopista, entre Luján y Junín, sobre Ruta Nacional 7, donde en 2016 fue inaugurado el primer tramo de 34 kilómetros en sentido a Capital Federal. Este nuevo bypass nace en el kilómetro 98 (donde comienzan hoy los cuatro carriles) y se acopla a la traza original en el 106, en sentido a Areco.

Cuenta con tres distribuidores: el principal se eleva sobre la Ruta Provincial 41, zona crítica por el alto índice de accidentes viales que conecta con las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8 y 9.

Durante la recorrida, Democracia dialogó en exclusiva con el ministro de Transporte quien dio detalles de los trabajos, junto a la administradora general de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez y el coordinador de Vialidad, Eduardo Plasencia.

La variante

La obra que será habilitada desde hoy, se compone de 8 kilómetros y significa sin dudas un paso importante para la Región, para los vecinos, el transporte y la seguridad.

“Lo que estamos haciendo cada vez que hacemos estas obras es acercar ciudades”, aseguró el funcionario. “Hoy Junín y Buenos Aires están muy alejadas por falta de infraestructura, lo mismo puedo decir de Pergamino”, continuó.

“Cada kilómetro que vamos terminando de autopista lo que hace es lograr menor tiempo y mayor seguridad. Tener rutas de doble mano no sólo es para evitar la pérdida de tiempo que hemos sufrido durante décadas, sino también para disminuir los riesgos. Imaginemos un día como hoy, con poca visibilidad, llovizna, lo que significa pasar un camión. El peligro que tiene cada una de esas acciones. En no mucho tiempo, una persona se va a subir a una autopista en Junín y va a llegar a una autopista en Buenos Aires. Esto era impensado”, remarcó y destacó lo mismo para las rutas 3, 5 y 8.

“La Ruta 7 en gran parte va a estar lista el año que viene, y solo va a quedar sin iniciar el tramo entre Areco y Chacabuco”, que no estaba comprendido en el proyecto inicial del año 1969 y tuvo que ser planeado desde cero, aclaró.

Según el ministro Dietrich, “la Ruta 9, Buenos Aires - Rosario, te muestra lo que va a ser gran parte de las carreteras de mayor tránsito en Argentina que hace 20, 30, 40 años tendría que haberse hecho. Y va a pasar, no solo en la provincia de Buenos Aires, ya que lo estamos haciendo en Misiones, Chubut, en Santa Cruz, en San Juan, Mendoza, Jujuy, un montón de lugares de nuestro país”.

Tramo Areco-Chacabuco: pendiente

Consultado sobre el tramo pendiente entre Carmen de Areco y Chacabuco, paralizada por problemas en la UTE desde diciembre último, que también detuvo la variante de Chacabuco (avanzada), Dietrich aseguró que se encuentran en proceso de relicitarlo debido a problemas con la empresa constructora. Pero aseguró que es necesario poner la cuestión en perspectiva.

“En 2007, el gobierno nacional kirchnerista sacó un decreto de necesidad y urgencia destacando la importancia de hacer esta obra. Llegamos en 2015 y prácticamente no había nada. Nosotros hicimos todos los proyectos de las obras, las licitamos, las adjudicamos, las empezamos y las estamos terminando. Ya terminamos 25 kilómetros hasta Giles en 2016, y ahora estamos inaugurando ocho kilómetros más”.

Según Dietrich, “hubo problemas con la empresa que hacía la obra, estamos terminando el proceso de dar de baja ese contrato y relicitarlo y en breve vamos a tener esto ya nuevamente en obra y eso va a retrasar un poquito más pero lo que digo de la perspectiva es que hubo terrenos expropiados hace 50 años y llegamos y en cuatro años se hizo. Esto era un caos. Este proceso lo empezamos en 2017 y vamos a estar terminando 196 kilómetros hasta Junín”.

Infraestructura con mirada federal

“Este es el compromiso de Mauricio (Macri), hacer infraestructura de calidad que salve vidas, que bajemos los costos de la logística, que estemos más cerca, tengamos más conectividad”, aseguró Dietrich.

Para el funcionario el alcance de la infraestructura será “un incentivo” para que la gente no deba irse y migrar de su lugar.

“Esa mirada no federal o tan centralista que ha habido históricamente en nuestro país, de todo concentrado en Buenos Aires o grandes ciudades, ha limitado el desarrollo de muchas de estas zonas”, aseguró.

Entrada Carmen de Areco

El coordinador de Vialidad Eduardo Plasencia explicó que “la nueva entrada a Carmen de Areco, un tramo de tres kilómetros, quedó fuera de la licitación original y se incluyó en el corredor del PPP”.

“Son tres kilómetros que incluyen un distribuidor completo que es la nueva entrada a Carmen de Areco y la entrada actual donde hay una rotonda junto a las estaciones de servicio, no se corta sino que la autopista pasa de largo y queda un puente, un túnel para que los vecinos puedan circular e ir a las estaciones sin que queden aisladas”, explicó Plasencia.

La Picasa

Consultado por la situación del paso en la laguna de La Picasa, Plasencia recordó: “El agua está al filo de la ruta en La Picasa, estamos definiendo para dentro de poco si la ruta se puede habilitar así como está (igualmente hay que hacer una reconstrucción de la banquina) o si realmente hace falta levantarla y hacerla de vuelta porque se embebió demasiado la base de la ruta”, y agregó, “eso lo vamos a terminar de cerrar en las próximas semanas y ya está el contrato hecho con lo cual arrancará la obra de la mejora que permita pasar el tránsito. Hoy como está no puede pasar nadie porque no tenemos ni la banquina. Pisás el cordón y te caés al agua literalmente”.

La obra de la variante, según Plasencia, “va a empezar probablemente el año que viene, y es toda una circunvalación de más de 20 kilómetros por el sur de la Picasa”.