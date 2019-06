Tras el cierre de lista, se acomodan los espacios políticos rumbo a las PASO

El cierre de listas tuvo cambios a último momento en ciertas posiciones.

Tal fue el caso de la legisladora provincial Valeria Arata, la cual estaba previsto que fuera segunda en la lista de Diputados por la Cuarta Sección Electoral del Frente de todos, pero terminó en sexto lugar.

De esta manera, el primer lugar quedó para el actual diputado Avelino Zurro de Pehuajó y el segundo fue para la mentada dirigente de General Viamonte, Viviana Guzzo, referente de Unidad Ciudadana.

El tercero fue para el actual jefe comunal de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, el cuarto para Micaela Olivetto y el quinto para Alexis Guerrera, intendente de General Pinto. El sexto lugar quedó para la diputada meonista, Valeria Arata, el séptimo para Santiago Fraschina y el octavo para Nora Rosa Salvitano, de Chivilcoy.

En Alem, el candidato oficialista para reemplazar a Conocchiari será el concejal Carlos Ferraris y el de Guerrera, Freddy Zavatarelli actual secretario de Gobierno.

General Pinto

Ante la decisión de Alexis Guerrera de postularse para un cargo legislativo, hubocambios en la lista oficialista en General Pinto.

Así, la lista de precandidatos locales por dicho frente está encabezada por Jorge Zavatarelli, quien es precandidato a Intendente, acompañado por quienes se postulan como concejales en dicha nómina: Fernando Rodríguez, Marta Sanz, Gabriel López, Liliana Gariboldi, Néstor Alaniz y Stella Maris Torre. Para consejeros escolares se postulan: Mónica Galbo, Gaspar Compagnucci, Mónica Pelossi y Manuel Duppuy.

Leandro N. Alem

En Alem, quien se postula para ser Intendente por el Frente de todos, Carlos Ferraris, está acompañado por los siguientes precandidatos a concejales: Omar Pagella, Graciela Bogarín, Daniel Flamini, Nancy Grimaldi, Nani Torsiglieri, María Maza. Suplentes: Borra Calderón, Delia Gatti. Tavi Pernas y Marita Nardeli. Los precandidatos a consejeros escolares son: Roxana Racosta, Nahuel Medina, Valentina Citerio y Nicolás Mandarini.

En Junín

En Junín, un cambio de último momento fue el de Javier Mattioli, quien no pudo ser inscripto como precandidato a consejero escolar en primer lugar por no tener la nacionalidad argentina.

Tal como informó Democracia en su edición de ayer, la lista presentada por el ex intendente Mario Meoni fue modificada y, en vez de Mattioli, irá en primer lugar Daniela Karina Pezzatti, Facundo Sospicio y Paula Gilbert.

Los responsables del armado de esta lista consideran que “la legislación en este tema, antigua y absurda, le permite (a Mattioli) ser concejal o director de Escuela, pero no le permite ser consejero escolar”.

Recordemos que los precandidatos a concejales para tal lista son: Carolina Echeverría, Lautaro Mazzutti, Lourdes Pedroza, Javier De Antoni, Lucila Laguzzi, Martín Palma, Romina Massari, Lelo Carballo, Rosita Elías y Federico Pérez.

La lista de Espert

Salvados inconvenientes en la presentación de la lista Despertar, que postula como precandidato a presidente al economista José Luis Espert, la lista local fue presentada en la Junta Electoral e incluye a los siguientes precandidatos: para intendente, Jonatan Fernández, y para concejales propone a: 1° Lucas Gazzotti, 2° María Marta Paguet, 3° Alan Amuchaste, 4° Verónica Alunda, 5° Macarena Guevara, 6° Pablo Martiarena, 7° Mirta Falcón, 8° Diego Germán Abdala y 9° Cyntia Gatti. Para consejeros escolares se postulan: 1° Brian Nievas, 2° María Silvina Leo y 3° Juan Manuel Castro.

Consenso Federal

El actual intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, va por su reelección integrando la lista del partido Consenso Federal, que lidera el economista Roberto Lavagna, como precandidato a presidente; Juan Manuel Urtubey como vicepr esidente y al bolivarense Eduardo Bucca como precandidato a gobernador.

Su hermano, el actual diputado Fabio Gustavo Britos, encabeza la lista de precandidatos a diputados por la Cuarta Sección Electoral de Consenso Federal.

La segunda ubicación en la lista tiene a la conocida militante del randazzismo, Florencia Casamiquella.

Recordemos que en el mismo sector se encuentra el juninense Oscar Romero, quien irá en sexto lugar en la lista de precandidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que es encabezada por Graciela Camaño.