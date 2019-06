José Bruzzone: “Defender el trabajo nacional con uñas y dientes”

El cierre de listas es el momento muchas veces de alcanzar acuerdos.

-Esta construcción política en la que estamos viene desde hace muchos años y la primera en lanzarse como precandidata a intendenta fue Victoria Muffarotto, dentro del espacio de Cristina Fernández, y lo dijo en un momento en el cual los demás estaban en otra historia, lo cual me parece que habla de la coherencia, no solo del espacio sino también de la propia candidata que llevamos hoy para la intendencia.

-¿No era más lógico que Lautaro Mazzutti y Maia Leiva acordasen con Unidad Ciudadana, teniendo en cuenta que hasta hace pocos meses eran parte del mismo bloque de concejales?

-La lógica, por la historia de militancia de ambos compañeros, sí, pero lo cierto es que cuando ellos se fueron del bloque la referencia nacional que tenían era Sergio Massa, con lo cual bienvenido sea que, por lo menos, estén jugando dentro de este Frente de Todos; podría haber sido muy distinto el destino.

Estamos muy convencidos de que el gobierno de Pablo Petrecca ha sido muy perjudicial para Junín.

-¿El que gane conducirá y el que pierda acompañará?

-Desde nuestro espacio, si nos toca perder –situación que veo remota- obviamente vamos a acompañar la lista de Meoni, pero fundamentalmente porque ideológicamente nosotros estamos muy convencidos de que el gobierno de Pablo Petrecca ha sido muy perjudicial para Junín, como lo han sido los gobiernos de Macri y Vidal, por eso creemos que la prioridad es cambiar este gobierno; espero que suceda lo mismo ante el triunfo de Victoria Muffarotto.

-¿Cree que arranca una nueva etapa en la Argentina?

-Lo que viene no es el kirchnerismo tal como lo conocimos, pero los principios rectores sobre los que se va a basar el próximo proceso es muy similar al que protagonizó Néstor Kirchner en su momento, acompañado, entre otros, por Alberto Fernández, y que le tocó profundizar a Cristina a partir de 2007, con una cuña muy fuerte, que fue el conflicto por la Resolución 125 y el conflicto con el campo.

-Un proceso de transversalidad.

-Sí, y en Junín también hubo transversalidad, Mario Meoni no es la primera vez que integra una lista con Cristina, esta es la segunda, fue un radical k en 2007, que llevó a Cristina como presidenta mientras él renovaba en la intendencia.

-¿Cuáles serían esos principios rectores que menciona?

-Defender el trabajo nacional con uñas y dientes, no permitir que lo importado desplace a la producción nacional, porque eso es regalarle al extranjero lo único que crea riquezas en el mundo, que es el trabajo. Volver a industrializar el país y redistribuir la riqueza, creando un mercado interno, que es el único reaseguro de que la calidad de vida de los argentinos sea un poco más parecida a lo deseable, sino también porque ese mercado interno es lo que te permite ir generando escala económica para poder competir con lo extranjero. Eso lo están comprendiendo todos los países del mundo, los únicos que han abierto la economía, casi de manera estúpida, ha sido Cambiemos.



-¿De llegar a la intendencia, habría un gobierno de coalición?

-Confío en que, además de la integración de las listas, que está fijado por ley, vamos a llevar a cabo un gobierno municipal de coalición, porque nosotros reconocemos que en el Frente Renovador hay excelentes cuadros técnicos y políticos, y hemos trabajado en conjunto en el Concejo Deliberante, por lo que ellos también reconocen que nosotros tenemos mucho para aportar

.

-¿Es posible ganarle a Cambiemos?

-Hay más chances de ganarle a Petrecca que antes de integrar el Frente de Todos, porque el escenario que antes de este acuerdo estaba dividido en tres tercios, hoy se resuelve en la Primaria, ya luego de la Primaria no hay tres tercios competitivos sino que quedarán dos de esas opciones. Creo que hoy las preferencias electorales están demandando un cambio, que cambiemos a Cambiemos”.

-El sector agropecuario va a ser difícil que los acompañe.

-Los productores agropecuarios también han hecho su proceso de reflexión y han comprendido que más allá de algunas medidas que les han sido muy favorables en el arranque del gobierno de Macri, en el balance tienen más debes que haberes. Primero hay que entender que el gobierno que viene, de Alberto Fernández, no es parecido, en este sentido, a algunas cosas que, tal vez, no se hicieron del todo bien desde el kirchnerismo. Pero sí creo que se va a volver intentar industrializar la ruralidad, agregar valor en origen, los productores no se olvidan que durante el kirchnerismo hubo créditos blandos para convertir el grano en carne de cerdo, el feed lot en carne de vaca, que no era necesario exportar la materia prima cruda como se extraía de la tierra, que estaba la posibilidad de armar una extrusadora de soja y una aceitera en el propio campo, la posibilidad de hacer combustible, todo eso estaba fomentado desde el Gobierno nacional. Me parece que esa sería la verdadera burguesía agraria que sería realmente nacional, porque toda la Nación se beneficiaría de ese actor que es muy pujante, y que ha sido el gran innovador de la economía argentina de los últimos veinte años, que ha multiplicado las cosechas, con récords de rindes, y sin embargo no han logrado transmitir al resto de la economía su pujanza, en parte porque el Estado le ha generado un sistema de producción que va en detrimento de las granes mayorías, con exportación de granos crudos y apropiación sectorial de la riqueza, mientras que el resto de la Argentina ve encarecidos los alimentos, pérdida de fuentes de trabajo. Me parece que lo que hay que hacer es volver a poner las condiciones para que ese actor se convierta en un dinamizador del resto de la economía.