Pulseadas contrarreloj por las precandidaturas en distritos de la Región

A pocas horas del cierre de listas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que tendrán lugar el próximo 11 de agosto en la provincia de Buenos Aires, se dio a conocer buena parte de las precandidaturas en los distritos de la región.

No obstante, al cierre de esta edición, continuaban las negociaciones para completar la nómina de concejales titulares y suplentes, y consejeros escolares que serán definidos antes del plazo de vencimiento a las 24 horas.

En Ameghino, Arenales, Chacabuco, Lincoln, Rojas y Viamonte, los actuales intendentes buscarán renovar el cargo, mientras que en Leandro N. Alem se espera que el jefe comunal Alberto Conocchiari aspire a una banca como diputado y el precandidato a sucesor en ese espacio sea Carlos Ferraris, actual concejal del oficialismo.

Conocchiari no se postulará a intendente en Alem

En los últimos meses, tomó trascendencia pública que el intendente Alberto Conocchiari no buscará renovar su cargo en el espacio Frente de Todos y que aspiraría a un puesto como diputado en la Legislatura bonaerense. Carlos Ferraris, actual presidente del bloque oficialista de concejales, será el precandidato a intendente municipal y buscará ser el sucesor de Conocchiari.

En tanto, Juntos por el Cambio confirmó que Natalia Quintana, actual vicepresidenta del Consejo General de Educación, será precandidata a intendente municipal del distrito de Leandro N. Alem y la acompañarán los precandidatos a concejales Silvia Cerniky Martín Gómez. Dora Camino será la primera consejera escolar.



Dos listas en Arenales

En el distrito de General Arenales se presentarán dos listas. Por un lado, la actual intendente radical Erica Revilla encabezará la de Juntos por el Cambio e irá en busca de la reelección. Los precandidatos a concejales titulares son Edgardo Battaglia, Sarina Cusato, Juan Antonio Zanassi, Camila Gasol Alonso, Federico Mogues y Florencia Cubero; como precandidatos a concejales suplentes irán Nahuel Gysin, Amalia Lugones, Cristian Mansilla y Erica Di Santo. Los precandidatos a consejeros escolares titulares que se presentarán son Nelson Bello y Florencia Papa, mientras que los suplentes serán Lucas Pérez Castro y Dalila Albertario.

En el espacio opositor, el actual concejal peronista Emir Miranda será el precandidato a intendente del distrito por el Frente de Todos y lo acompañarán Jorge Cecchini, Mirna Más, Pablo Novales y Jeovana Preciado como precandidatos a concejales. Al cierre de esta edición, no se habían confirmado los restantes.

Hermetismo en la oposición de Ameghino

Consultados por Democracia, miembros de la oposición de Florentino Ameghino aseguraron que la lista ya está definida pero que no darán a conocer los nombres hasta la hora de vencimiento. Por su parte, desde Juntos por el Cambio confirmaron que el jefe comunal Calixto Tellechea irá por la reelección y lo acompañarán los precandidatos a concejales Nahuel Mittelbach, Ana Verón y Germán Berdezagar.

Negociaciones en Chacabuco

El primero en confirmar la lista completa del espacio fue el intendente Víctor Aiola. El martes anunció que iría por la reelección y el jueves 20, en horas de la noche, dio a conocer la lista completa que encabezará en Juntos por el Cambio. Los precandidatos a concejales titulares son Laura Marchesse, Lisandro Herrera, Patricia Colacilli, Agustín Zarcovich, Nancy Tejo, Ariel Di Piero, Sandra Vita, Fernando Nanni y Gabriela Ciancio; los precandidatos a concejales suplentes son Franco Preiato, Silvia Gorosito, Santiago Terrile, Mirta Erceg, Lucas Gargaglioney Andrea Rossetti. En tanto, los precandidatos a consejeros escolares titulares son Mónica Wilken, Nicolás Bruga y Sandra Zarcovich; los precandidatos a consejeros escolares suplentes son Daniel Ciancio, Rosalía Velechey Alejandro Cieri.

Por el espacio Consenso Federal, el precandidato a intendente munipal es Hugo Gargaglione y los precandidatos a concejales son Carlos Costa, Romina Gardinali, Esteban Rodrigo, Romina Lalla y Guido Pérez. Nancy Nicolini será precandidata a primera consejera escolar y Federico Petina en segundo lugar.

Al cierre de esta edición, el Partido Justicialista se encontraba en plena negociación, sin certezas respecto del cierre. Democracia pudo confirmar que habrá interna: Martín Carnaghi irá como precandidato a intendente del espacio Frente de Todos; mientras que Ricardo Ciminelli citó a Julieta Garello, de Unidad Ciudadana; y Hugo Moro, del Frente Renovador, para negociar cargos dentro del espacio, pero no habrían llegado a un acuerdo.

Incógnitas en Lincoln

En lo que respecta al distrito de Lincoln, el actual intendente Salvador Serenal buscará ser reelecto y competirá en una interna con el concejal del PRO Ricardo Santimaría y el representante de la CC-ARI Gerardo “Gege” González.

En tanto, el Frente de Todos se encaminaba anoche a cerrar una lista de unidad que llevaría al ex secretario de Obras Públicas Luis Siri como precandidato a intendente, respaldado por Bernardo Baccello como primer candidato a concejal.

Acuerdos contrarreloj en Rojas

Si bien el jefe comunal de Rojas, Claudio Rossi, anunció su interés por un segundo mandato como intendente, las negociaciones se extendieron hasta última hora. Según informaron a Democracia, la lista encabezada por Rossi quedaría conformada por los precandidatos a concejales Cristian Ford, Cecilia Acerbo, Román Bouvier y Carina Airet. La primera precandidata a consejera escolar sería Claudia Rahlf. Los datos no habían sido cerrados al cierre de esta edición.

En cuanto a la oposición, Ricardo Rivolta será el precandidato a intendente municipal por el Frente de Todos–compuesto por el PJ, Frente Renovador y Unidad Ciudadana- y lo acompañarán los precandidatos a concejales Claudio Ravagnan, Corina Cuitiño y Pablo Molina.

Los precandidatos de Viamonte

Esta semana, el actual intendente radical Franco Flexas, confirmó que será precandidato para renovar su cargo en el espacio Juntos por el Cambio. A última hora del viernes se pudo conocer la lista de precandidatos a concejales que lo acompañarán en las elecciones de agosto: Ana Paula Cascallar, actual secretaria de Hacienda; Jorge Defendente, actual integrante del gabinete en el área de medio ambiente; Anabela Estanga; José María Rodríguez y Mercedes Montanari.

Por otro lado, la oposición logró la unidad y solo trascendió que el Frente de Todos estará encabezado por el actual concejal Mauricio Martín.