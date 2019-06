Las Lilas: Piden una dársena de giro en el Camino al Balneario

En el último tiempo se produjo un cambio en la fisonomía del barrio Las Lilas, a partir de la pavimentación de la calle Lonegro, una obra largamente reclamada por los lugareños.

De esta manera, hay una mayor fluidez en el tránsito que se volvió muy cargado por la gran cantidad de vehículos que utilizan esta vía para ir o volver de las zonas de quintas o del Parque Natural Laguna de Gómez.

No obstante, desde la sociedad de fomento del barrio se cuestiona la escasa atención al sector, principalmente por la postergación en la pavimentación del camino a la Laguna, la necesidad de una dársena de giro en Lonegro, la falta de mantenimiento de sus calles interiores y la demanda de más luminarias.

Lonegro pavimentada

Hace más de un año se anunció la repavimentación de la calle Lonegro, desde el Camino al Parque Natural Laguna de Gómez hasta Benito de Miguel. En ese entonces se levantó el asfalto que ya había sobre las dos primeras cuadras, pero luego se detuvieron los trabajos.

Finalmente, después de muchos reclamos, la obra se completó.

Pedimos una dársena de giro en Lonegro y el Camino al Balneario porque es un lugar muy peligroso, que se ha cobrado vidas, pero no fue posible. Gastón Bisio. Vicepte. de la Soc. de Fomento.

“Llegó lo que nos habían sacado, que eran las dos cuadras de asfalto que teníamos, y por lo que estábamos reclamando”, afirma el fomentista Gastón Bisio, para luego ampliar: “Yo lo tomaría como el fruto de una sociedad de fomento que gestionó, y que, a pesar del abandono de la obra y de la desaparición de las máquinas, no nos conformamos con las respuestas del momento, seguimos dando la pelea, hasta que logramos que se abra una nueva licitación y nos restituyan el asfalto que nos habían sacado”.

En su momento se explicó que la empresa dejó la obra por una cuestión de costos, por lo que hubo que hacer todo el proceso nuevamente para reiniciar el trabajo.

“Creo que esto no hubiese sido posible si no hubiésemos reclamado tantas veces –insiste el vicepresidente de la sociedad de fomento–, se hizo desde Camino al Balneario hasta Benito de Miguel, algo que veníamos reclamando desde hace años. En nuestro pedido también proponíamos una rotonda o dársena de giro en la intersección con el Camino al Balneario porque es un lugar muy peligroso, que se ha cobrado vidas, y eso no fue posible”.



Cruce peligroso

En efecto, la intersección del Camino al Balneario y Lonegro presenta altos niveles de riesgo. Es por ello que en el último encuentro que mantuvo con el intendente, Bisio volvió sobre el tema de la pavimentación del Camino a la Laguna y de la instalación de una dársena de giro en ese cruce.

“Nos enteramos de que tienen idea de tomar un préstamo multimillonario para arreglar un espigón, que no sé la importancia que tendrá, pero para qué queremos un espigón habilitado si no tenemos la vía para llegar allá”, se queja Bisio.

“La respuesta que me dio –continúa– fue que nos iba a solucionar el tema de calle Lonegro, algo que cumplió, y que el asfalto del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez no se iba a hacer en esta gestión. Tampoco la rotonda o dársena de giro. Fueron las palabras del intendente”.

Las calles interiores

Otro de los reclamos de los lugareños pasa por el mantenimiento de las arterias interiores del barrio.

Para Bisio, si bien Los Teros, que es una de las más transitadas, mantiene bastante bien sus condiciones “porque es bastante arenosa y no se rompe tanto”, las otras calles, las transversales, “están muy complicadas, son intransitables”.

Y agrega: “Falta que las máquinas las marquen y se ven muy golpeadas las bajadas del Camino al Balneario. Ese reclamo también lo hicimos. Tampoco nos marcan los badenes, a pesar de que la cartelería la hicimos con fondos de la sociedad de fomento y en acuerdo con el municipio”.

Alumbrado público

El alumbrado público es otro tema que preocupa a los vecinos porque, según dicen, aquí hay algunas zonas oscuras.

“Seguimos igual, no tenemos avance. El barrio sigue con los mismos problemas y las mismas necesidades de siempre. Nos faltan ocho o diez luminarias”, concluye Bisio.