Multisectorial de Jubilados solicita vacunas y ambulancia domiciliaria

Como todos los miércoles, ayer a las 11, la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín se manifestó en la sede de PAMI de nuestra ciudad.

Heriberto “Beto” Hernández, presidente de la institución juninense, confirmó a Democracia que “venimos denunciando la falta de vacunas de Meningococo y la triple de los chicos hasta los once años. Hasta ahora tuvimos suerte de que no tuvimos una epidemia, pero puede pasar a mayores”.

“En la reunión de la Multisectorial, un compañero informó que habían fallecido cuatro personas por falta de atención, como el caso de Hugo Lucero, donde hubo abandono de persona. Se necesita que se declare la emergencia sanitaria, que hemos pedido en reuniones con los tres bloques del Concejo Deliberante”, aclaró.

“El aumento de los impuestos y servicios se torna insostenible. Solicitamos un número telefónico para que los afiliados de PAMI que concurren al Hospital no tengan que esperar cuatro horas para ser atendidos”, apuntó.

“El problema de la persona grande requiere atención inmediata, y no es mañana o pasado. No se puede evaluar un problema de salud y decir que puede esperar. También solicitamos un 0800 para una ambulancia domiciliaria, ya que en la actual, la persona que te atiende lo hace mediante un servicio tercerizado y dice que no hay riesgo de vida”, subrayó.

“Entonces, en las reuniones con el bloque de concejales, le pregunté al Dr. Talani si podían responderme cuál sería el riesgo de vida y al Pami también, y no supieron responderme. Nosotros que caminamos la calle sabemos las necesidades que están sufriendo los jubilados, la gente y el hospital.”, agregó al respecto.

“La ambulancia domiciliaria es primordial para 18 mil jubilados y desde la Multisectorial no estamos pidiendo un lujo, sino una necesidad que se cae a gritos. Personalmente hice la denuncia en el Juzgado Federal”, concretó.

“Cómo hace una persona de 90 años para trasladarse si se descompone. Esto genera una impotencia tremenda porque la indiferencia mata. Al Intendente se le ha pedido muchas cosas, como al calendario de vacunas”, afirmó.

“Hay que luchar, participar e involucrarse en el problema. Parece ser que no es real lo que estamos denunciando y he visto en el diario que el Dr. Talani ha denunciado la falta de vacunas y medicamentos”, recordó.

“Parece que cuando lo dice una persona que no es conocida, es una mentira. Nosotros no cobramos sueldo, no pertenecemos al Estado y somos una institución que creamos para defender los derechos”, concluyó.