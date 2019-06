Desde abril último, Anses Junín otorgó alrededor de 1250 préstamos a jubilados

Anses Junín mantiene una continua actividad en materia de otorgamiento de préstamos a jubilados y pensionados, además de a otros beneficiarios, tras el relanzamiento del programa en abril último. Al ser consultado por Democracia, Walter Petrecca, gerente de la UDAI Junín de Anses, afirmó que se otorgan cerca de 130 turnos diarios solo en la ciudad de Junín y cerca de 5000 créditos desde el relanzamiento del programa a mitad de abril 2019, donde el 25% de este cupo corresponde a jubilaciones y pensiones.

En ese sentido, se calcula que unos 1250 jubilados o pensionados accedieron a préstamos de Anses, lo que da la pauta de la necesidad de dinero que tiene este sector de la comunidad y el fácil acceso que brinda el organismo previsional.

Cabe mencionar que también hay programas para pensiones no contributivas (como por ejemplo por discapacidad), Pensión Universal Adulto Mayor, para beneficiarios de la Asignación Universal por hijo, y para quienes cobran Asignaciones Familiares (trabajadores formales); cada programa con distintos tipos de planes, tasas y formas de pago.

En el caso de los jubilados o pensionados, para poder acceder al crédito se debe solicitar sí o sí turno previo. El turno se puede obtener llamando al teléfono 130; pero desde la UDAI Junín recomiendan:

1. Acercarse a la UDAI para solicitar el turno y además para pedir un simulador, que le permita entender su situación particular, los montos disponibles y plan de cuotas. Ya con el simulador realizado, solicitar turno.

2. Ir a la UDAI correspondiente (Winter 84 o Rioja 539) según el turno que se solicitó, en el horario indicado.

3. Una vez firmado el convenio, el dinero se deposita dentro de los 5 días hábiles aproximados siguientes, en la misma cuenta donde cobra el beneficio de ANSES.

Destinos

Se le preguntó al jefe de ANSES Junín si se sabía cuál era el destino del dinero del préstamo otorgado a los jubilados o pensionados, pero el nombrado señaló que ANSES no pregunta la finalidad, ya que el dinero es de libre disponibilidad. “En general y por comentarios que los beneficiarios nos cuentan, son para afrontar gastos especiales, como arreglos en la casa, viajes, cambio de vehículo, etc…”, dijo.

“Se entregan cerca de 130 turnos diarios solo en la ciudad de Junín, alrededor de 5000 créditos desde el relanzamiento del programa a mitad de abril 2019, donde el 25% de este cupo corresponde a Jubilaciones y pensiones”, afirmó el entrevistado.

El funcionario destacó que para acompañar el programa de créditos, ANSES lanzó una serie de beneficios en comercios con descuentos para beneficiarios de todos los programas de la administración, AUH, Progresar, Jubilados y Pensionados, etc.

“En la ciudad de Junín, pueden encontrarse descuentos en cadenas de supermercados reconocidos, de artículos para el hogar, corralones de materiales, casa de indumentaria deportiva, etc. La información completa en el siguiente link: www.anses.gob.ar/beneficios”, manifestó Walter Petrecca.

UDAI Junín

Respecto al alcance y responsabilidad de la UDAI Junín, a cargo de Walter Petrecca desde Mayo 2016 como titular del ANSES en la ciudad de Junín, el nombrado recordó que comprende todo el partido de Junín (ciudad y localidades que lo integran), más las oficinas de Los Toldos, Vedia y Ascensión y localidades vecinas. “Actualmente, para tener una mejor cobertura de la zona, estamos haciendo visitas dentro del marco de Huella del estado nacional; en las localidades de Arenales, Morse, Alberdi y Alem”, afirmó.