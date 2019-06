Consejos y cuidados para evitar las enfermedades de la temporada

Desde el área de Salud se dieron a conocer distintos cuidados que se deben tener para evitar patologías en esta época del año donde las presencias de virus se incrementan.

Algunas de las recomendaciones se basan en el lavado permanente de manos, cubrirse con el pliego del codo cuando se tose o estornuda y extremar medidas de higiene en superficies donde los microorganismos puedan depositarse.

El Dr. Lombardi precisó que "como sucede en cada año con el cambio climático de estación, indudablemente empieza a haber mayor circulación viral, es decir, aquellos que denominamos virus respiratorios y que tienen una incidencia mucho más aumentada en ésta época del año, a tal punto que desde hace algunos meses y paralelamente al inicio de la campaña de vacunación antigripal, se empezó a notar una mayor circulación de estos virus. Algo que se ve en el incremento de las consultas por patologías respiratorias tanto de vías aéreas superiores como inferiores".

Asimismo, el funcionario aclaró que "hay varios virus implicados en esto, no solo los que cubre la vacuna antigripal; está en el consciente colectivo que si me vacuno contra la gripe no me voy a resfriar más o no sufrir ningún cuadro respiratorio y esto no es así. En realidad, la vacuna cubre cuatro cepas, dos cepas de la influenza A y dos de la influenza B y hoy tenemos muchos virus más implicados dentro de la patología respiratoria estacional".

"Hoy hay un virus, entre los más chicos, que es el sincitial respiratorio, que es un poco la vedette de esta época ya que es el encargado de producir la mayor cantidad de patologías actuales”, explicó el profesional de la salud.

También indicó que “es importante terminar con ese mito de que si me vacuno contra la gripe me engripo o resfrío porque no es así; si puede ocurrir que por efecto de la vacuna se genere un cuadro pseudogripal en los primeros días, pero eso no significa que uno se engripe".

Lombardi precisó que "hoy el mejor preventivo para las infecciones respiratorias en los chicos es la leche materna, porque la leche de madre es la principal fuente de inmunoglobulina para los bebés recién nacidos; es una leche que nosotros llamamos activa porque contiene células. Cuando hablamos de un recién nacido o bebés muy chiquitos, que aún no tienen desarrollados sus sistemas de defensa, tener la posibilidad de la lactancia materna es un paso fundamental en cuanto a la prevención de enfermedades, por eso recomendamos fuertemente la lactancia materna".

Sobre las cuestiones que favorecen la circulación de los virus en esta época del año, el doctor señaló que "el frío hace que pasemos más tiempo encerrados, en lugares muy calefaccionados y con mayor cantidad de personas. Todo esto favorece la circulación de los virus, por eso recomendamos el permanente lavado de manos, cubrirse cuando se tose o estornuda con el pliego del codo y extremar la higiene de aquellas superficies donde pueden depositarse los virus".

En la escuelas

Para finalizar y en relación a las escuelas, Lombardi, indicó que "es muy importante que durante los recreos el personal a cargo de la limpieza profundice su trabajo en la desinfección de canillas y picaportes de puertas, puntos críticos de alojamiento de virus. Como siempre y tratándose de los más chicos, donde la incidencia de bronquiolitis en esta época aumenta, cuando notamos alguna dificultad respiratoria o tiene fiebre, es aconsejable consultar inmediatamente al médico para evitar complicaciones mayores".