En Cambiemos habría lista de unidad y habrá PASO entre Muffarotto y Meoni

A cuatro días del vencimiento del plazo para la presentación de las precandidaturas de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) –la fecha límite es el 22 de junio próximo-, asoman algunas definiciones en el tablero político juninense, aunque todas las fuentes consultadas coincidieron en que hasta el sábado, por el vértigo y la dinámica intrínseca de las negociaciones, podría haber sorpresas.

Cambiemos, por la unidad

En Cambiemos, en las próximas horas llegaría la confirmación oficial del intendente Pablo Petrecca para intentar revalidar en octubre su mandato por cuatro años más, y todo hace prever que la alianza, integrada por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Fe, alcanzaría un acuerdo de unidad y no habría internas.

Sin embargo, el presidente de FE, Sergio Adaro, manifestó su intención de competir en internas dentro de Cambiemos, situación que también se daría en otros distritos bonaerenses donde el acuerdo, por ahora, aparece lejano. No obstante, fuentes cercanas a Adaro confiaron a este diario que mañana y pasado serán días clave para la negociación, por lo que, de un lado y de otro, no se descartaba anoche la posibilidad de un entendimiento.

Entre los nombres en danza, además de Petrecca, figura como una certeza el del actual presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D´Andrea, que podría encabezar la lista de concejales, ya que es uno de los funcionarios de confianza del intendente, que además sigue en la línea de sucesión. El otro edil que podría ocupar un lugar “a salir” es Javier Prandi.

En la sección, el intendente Petrecca impulsaría a la diputada provincial Laura Ricchini para que pueda renovar su mandato, aunque también hay otros nombres sobre la mesa, como el del presidente de la Coalición Cívica y titular del Renatre, el dirigente agropecuario Rodrigo Esponda y el del titular de la UCR local, Carlos Mansur. Sin embargo, estos nombres deberán ser consensuados con los “caciques” con peso en la Cuarta Sección Electoral, como Jorge Macri, Emilio Monzó, Esteban Bullrich, pero también intendentes radicales como Víctor Aiola (Chacabuco), dirigente muy cercano al vicegobernador Daniel Salvador, Salvador Serenal (Lincoln), Vicente Gatica (Bragado), entre otros.

Dos listas en el Frente de Todos

Si bien se especulaba estos días con la posibilidad de que en el Frente de Todos hubiese tres sectores en pugna en las Primarias del 11 de agosto próximo, fuentes confiables precisaron a Democracia que solo competirán dos listas en el ámbito local: la que encabeza la precandidata a intendenta Victoria Muffarotto (Unidad Ciudadana) y la boleta que llevará arriba al ex jefe comunal Mario Meoni (Frente Renovador).

El tercer espacio que conforma este frente es el que conduce la diputada provincial Rocío Giaccone, que está muy cerca de cerrar un acuerdo con el meonismo. Según confirmó a este diario una fuente irrefutable del Frente Renovador, Meoni está dispuesto a abrir la lista a dirigentes de Peronismo Juninense, y uno de los nombres que suena como posible precandidato es el del edil y presidente del PJ de Junín, Lautaro Mazzutti.

“Rocío (Giaccone) de hecho es parte del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires y su grupo político va a tener un lugar preponderante en nuestra lista”, reveló una alta fuente del meonismo, al tiempo que no le cerró la puerta a la incorporación de otros espacios.

“Estamos trabajando en Junín con el Frente Renovador y hay diálogo permanente, hasta el sábado hay tiempo para presentar listas y candidaturas por lo que esperaremos a ver qué decide internamente nuestro espacio; si no llegamos a un acuerdo estamos preparados para presentar lista”, advirtió Mazzutti, en un mensaje a la interna. Y añadió: “Hace mucho tiempo que pedíamos unirnos para sacar a este país, y esta ciudad del fracaso de Macri y Pablo Petrecca, por eso trabajaremos para que el 10 de diciembre haya un nuevo gobierno nacional, provincial y municipal”.

Según pudo saber Democracia, Meoni podría oficializar su postulación a intendente mañana, o más tardar el viernes, aunque ya es un hecho que será candidato.

En el tramo seccional de la boleta, fuentes confiables aseguraron que habría altas chances de que la actual diputada provincial Valeria Arata (FR) ocupe un lugar expectante, que le permita renovar su mandato por otros cuatro años.

La “tercera posición”

En el espacio que, a nivel nacional, lideran el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el gobernador e Salta, Juan Manuel Urtubey (frente Consenso Federal 2030), que en Junín está integrado por el sector del ex concejal Alejandro Franco, la dirigente radical Verónica Borsani, el Partido Socialista, el GEN, y el sector que conduce el ex diputado nacional Oscar Romero, ayer trascendió la versión de que Romero habría tentado a Diego Ruiz (ex presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín) para encabezar la lista a intendente y enfrentar a la posible fórmula Borsani-Franco en las PASO. Según pudo saber este diario, Ruiz habría aceptado la propuesta y estaría acompañado por Cristina Molina como precandidata a primera concejal.

Por el Frente de Unidad Juninense, en tanto, se postula a intendente Nazareno Diotti, con el apoyo de varios sindicatos y del líder de la CTA Autónoma, el juninense Pablo Micheli. En el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) hay dos posibles precandidatas, Laura Battaglino y Sonia Rodríguez, situación que quedaría definida en las próximas horas.