Muffarotto promete “construir viviendas y generar loteos”

¿Cómo analiza la alianza con el Frente Renovador?

-Era para lo que estábamos trabajando y lo que demandaba la sociedad, que todo el conjunto político pueda llegar a una síntesis o a una alianza para derrotar a los gobiernos de Macri, Vidal y Petrecca, que nos están haciendo mucho daño. Por eso vamos a trabajar en acuerdos programáticos.

-¿Cree que va a haber interna en el Frente de Todos en Junín?

-Tenemos un proyecto de ciudad, no de ahora, sino desde hace muchos años que venimos trabajando con propuestas, veremos cómo define el Frente Renovador en Junín, si van a competir en las PASO o si podremos llegar a una lista de unidad. Son los juninenses los que tienen que definir en las PASO a los candidatos, creo que es una herramienta democrática y es el juninense el que va a tener que decidir quiénes pasan a las elecciones de octubre.

-¿Hay diálogo con el sector de la diputada Rocío Giaccone?

-Diálogo hay con todos los sectores. Si realmente se consideran peronistas tienen que ser parte de este proyecto que hoy, por cantidad de votos, representa Unidad Ciudadana. La unidad para mí no es hacer una ensalada, tiene que ser una unidad con criterio, con proyectos, programática, para que tiremos todos para el mismo lado.

-¿Mazzutti, Leiva, podrían estar dentro de este frente?

-Ojalá que sí, bienvenidos todos los que se sientan parte de este espacio, pero por algo se fueron del bloque y ahora tendrán que volver, los veo en un conflicto. Son compañeros con los cuales trabajamos en el Concejo, hemos tenido muchas similitudes a la hora de votar, tanto con Peronismo Juninense como con el Frente Renovador, por ser la oposición a Cambiemos.

-Cambiemos dice que si gana Cristina vuelven el populismo y la corrupción.

-Es una estrategia de marketing, un eslogan, que ya lo hemos visto en la campaña de 2015, con la lluvia de inversiones, pobreza cero, las tormentas, tenemos para hacer un libro. Apuntan a generar miedo con cosas que no son. Hoy, que en nuestra ciudad se esté comprando los lunes carne en un lugar, los martes pollo en otro lugar, con los Precios Locales, me parece que eso es estar más cerca de Venezuela que otra cosa. En 2001 pudimos salir de una crisis feroz, con un alto índice de desempleo, pudimos pagar la deuda externa, independizarnos del Fondo Monetario Internacional, soluciones políticas hay, el tema es elegir qué proyecto político se necesita para esa salida. No tengo dudas de que este gran frente, con Alberto y Cristina, es la mejor opción; somos el único espacio que dijo siempre lo mismo, que no queremos el FMI, que queremos trabajo, producción, encima lo hemos hecho hace muy pocos años y el argentino va a recordar que en algún momento se pudo hacer.

-¿Cuáles son sus propuestas para la ciudad?

-Si me toca la enorme responsabilidad de ser intendente voy a recibir una ciudad con mucha falta de trabajo y producción, está la vista al cantidad de comercios que cierran y la gente que es despedida, fábricas que cierran, el Municipio tiene que hacerse cargo de generar trabajo, para los peronistas gobernar es generar trabajo, por eso una de mis propuestas para empezar a reactivar la economía de la ciudad es llevar a cabo un plan de viviendas y generar lotes, todos sabemos el factor multiplicador que es la construcción. He visitado municipios vecinos, como Pehuajó, Trenque Lauquen, y han implementado planes de vivienda municipales; Junín tiene un montón de lotes baldíos, que son fiscales o privados, y el Municipio tiene que comprarlos o adquirirlos, lotearlos, llevar servicios, agregarle valor, y vendérselos a los vecinos con cuotas accesibles para todas las familias.

Por otra parte, el Municipio tendría que priorizar las compras a empresas locales, hoy le estamos comprando la acelga, la fruta y la verdura al conurbano, cuando tenemos un cordón frutihortícola con productores locales que se rompen el lomo trabajando la tierra, es imposible sostener eso con la falta de trabajo que hay. El otro tema es pensar la ciudad en el largo plazo, la Unnoba es el motor de la Región, somos una ciudad universitaria y no nos dimos cuenta, por eso creo que hace falta un trabajo coordinado entre la Unnoba y el Municipio.