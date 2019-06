Un apagón sin precedentes afectó a todo el país, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil

El masivo apagón eléctrico con que amaneció ayer todo el país generó desconcierto y preocupación en millones de hogares en todo el territorio nacional e incluso en países limítrofes, a medida que la noticia de su alcance se expandía y los comunicados indicaban que no había horario fijo para que se restableciera el servicio.

En nuestra ciudad, los juninenses padecieron la falta de agua y en muchos casos se acercaron a las estaciones de servicio para cargar nafta por temores a la falta de combustible y, sobre todo, para la carga de los generadores.

Desde la Secretaría de Energía de la Nación indicaron que en principio había sido causado por una falla en la central de energía de Yacyretá.

Según el parte oficial "el corte de energía eléctrica que se produjo hoy (por ayer) a las 7.07 habría sido por una falla del sistema de transporte desde Yacyretá".

“Eso produjo el corte de manera automática (sin intervención humana). La pérdida porcentual fue elevada dado el horario en el que se produjo, de baja demanda. El resto de los generadores no pudieron compensar las pérdidas", se precisó.

En medio de la incertidumbre de los usuarios, que duró más de 12 horas, al menos en nuestra ciudad, luego del mediodía desde el Gobierno reportaron que había comenzado el proceso de energización “desde los puntos más fuertes del sistema, las centrales hidroeléctricas Yacyretá, Chocón y Salto Grande” para regularizar el servicio.

A medida que transcurrieron las horas se fueron reconectando distintas regiones hasta que finalmente a las 19.55 comenzó a restablecerse el servicio en Junín y en pocas horas volvió a la normalidad en todos los sectores.

Por su parte, el Municipio de Junín emitió un comunicado en el que indicaba que todas las áreas trabajaron con Policía, Bomberos, Gendarmería, Ejército y Defensa Civil.

Asimismo, en el HIGA se mantuvo la atención de los pacientes, gracias al funcionamiento de los grupos electrógenos en las zonas críticas.

Del mismo modo ocurrió en los centros de salud públicos y privados en Junín y las localidades del partido. También se verificó la provisión de vacunas y junto con la empresa de energía eléctrica Eden se constató el servicio a electrodependientes.

Hubo móviles de seguridad vial recorriendo la Ciudad y Gendarmería concurrió a las esquinas conflictivas lindantes con ruta 7 y 188.

El colapso

Fuentes altamente calificadas hicieron trascender extraoficialmente que fue " la primera vez que se ha puesto en aplicación el PT N° 7", esto es la "Recuperación de Colapso Total del SADI".

Cabe destacar al respecto que la Secretaría de Energía había reportado que "se registró un colapso total del SADI por causas que se investiga. Inmediatamente, se comunicó a todos los Agentes del Sistema Eléctrico y se inició el procedimiento de recuperación del SADI".

Las fuentes explicaron sobre este punto que lo que habría ocurrido es que "las tormentas del litoral sacaron de sistema líneas de Yacyretá-Salto Grande".

Según indicaron, en relación a la magnitud inusitada que alcanzó el corte de energía, "eso saca de sincronismo a la centrales eléctricas de todo el país que tienen protección automática cuando se altera la frecuencia de 50 Hz".

Además, señalaron que "al estar conectado Uruguay también lo afectó, ya que además depende de Salto Grande".

Antes del mediodía de ayer algunas provincias, incluida la de Buenos Aires, volvieron a contar con provisión parcial de energía y miles de hogares recuperaron la luz aunque no en la totalidad de los casos.

La Secretaría de Energía explicó que "en el proceso de normalización se arrancan en distintas regiones del país unidades generadoras y desde ellas se comienza a normalizar la red paulatinamente y la demanda". Oportunamente, desde el área se informó que en la Central Hidroeléctrica Salto Grande (región litoral) se fue restableciendo paulatinamente la red de transporte de alta tensión y se llegó a alimentar estaciones de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Desde la misma central se alimenta parte de la demanda de Uruguay, que colapsó junto con el sistema argentino.

Las regiones de Cuyo y Centro del país se normalizaban con las Centrales hidroeléctricas Los Reyunos y Los Nihuiles y otras Centrales Térmicas de arranque rápido de la región.

En la región Comahue, el proceso de normalización estuvo demorado debido a inconvenientes en los arranques de las centrales destinadas a la normalización.

Para las 10:45 se normalizaron aproximadamente unos 2000 MW de demanda, sobre una demanda prevista total de 15000 MW.

Buscan las causas y a los responsables

El Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui manifestó ayer que "habrá sanciones, si hay responsables”, mientras se encontraban “concentrados en la recuperación del sistema".

Asimismo destacó que “hay una investigación en curso, con un protocolo de análisis de fallas y las empresas tendrán que presentar informes".

Además de descartar de que se haya tratado de un ciberataque, Lopetegui lamentó las complicaciones que se generaron en la rutina de la población a raíz del apagón y dijo que las fallas son normales en todos los sistemas, pero no las causas posteriores de la desconexión automática total.

"No debe pasar. Es algo que se produce de manera automática. Lo hacen las computadoras del sistema que detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo. No hay intervención humana", explicó Lopetegui.

"El presidente Macri siguió todo el día este evento extraordinario que no tendría que haber ocurrido de ninguna manera, pero ocurrió, y es muy grave. No se puede dejar al país sin electricidad de un momento para el otro".

Explicaciones

El Sistema Argentino de Interconexión SADI es la red de transporte de energía eléctrica que, desde 2006, conecta con líneas de alta tensión a las principales centrales de la Argentina con los usuarios finales.

"El problema es que hubo algún desperfecto grave en el Litoral por las lluvias de anoche y eso alteró la frecuencia de la electricidad, que es de 50 hertz", explicó Daniel Gerold, especialista.

"Cuando varía la frecuencia de la electricidad, saltan todas las centrales al mismo tiempo. Por eso hay estabilizadores, que es lo que falló acá. Si se equilibra no salen de operación las que estaban generando energía", detalló Gerold.

Según informaron las tormentas del Litoral sacaron de sistema líneas de Yacyretá - Salto Grande. Eso saca de sincronismo a las centrales eléctricas de todo el país que tienen protección automática cuando se altera la frecuencia de 50 Hz.

El 98% de la demanda ya se encontraba normalizada

Al cierre de esta edición más del 98% de la demanda total prevista en el país había sido normalizada, según la secretaría de Energía.

A las 18 se encontraban normalizados aproximadamente 12.300 MW, cerca del 90% de la demanda total prevista en el país.

La totalidad de cortes en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, San Juan y Mendoza fueron normalizados, en tanto que "la provincia de Córdoba lo hizo en un 90% de la demanda.

"En el área NOA, había comenzado la normalización desde el sistema de transporte y continuaban con cortes parciales en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

La normalización de la demanda faltante se realiza acompañando la entrada en servicio de centrales generadoras y respetando los límites de transporte de la red.