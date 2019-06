Argentina cayó frente a Colombia por 2 a 0

Con una floja actuación y sin reacción en los momentos complicados del partido, la Selección argentina tuvo un preocupante debut en la Copa América, tras caer esta noche por 2 a 0 frente a su par de Colombia, en un encuentro disputado en el Fonte Nova de Salvador, Brasil, y correspondiente a la primera fecha del Grupo B.

Los delanteros Roger Martínez y Duvan Zapata, a los 25 y 40 minutos del segundo tiempo, marcaron los tantos del elenco "cafetero".

El conjunto "albiceleste" disputará su próximo partido el miércoles de la semana que viene, frente a Paraguay, mientras que Colombia enfrentará el mismo día a Qatar.

“El gol llegó en nuestro mejor momento”

El mediocampista Leandro Paredes, uno de los puntos altos de la Selección argentina en el debut preocupante de la Copa América, aseguró hoy que el gol de Colombia llegó "en el mejor momento" albiceleste.

"Nos golpeó muchísimo. El segundo tiempo fue muy bueno, el primero nos costó más, estuvimos estáticos, pero nos hicieron el gol en el mejor momento nuestro. Hay que seguir mejorando, porque este es un equipo en crecimiento", valoró en declaraciones a la televisación oficial.

Paredes, que tuvo dos remates claros en el complemento, uno salió muy cerca del palo y el otro lo rechazó el arquero David Ospina, admitió el "dolor" que causa esta derrota.

"Ahora hay que pensar en Paraguay, para levantar la cabeza.

Duele porque estábamos haciendo un gran segundo tiempo. Tuvimos muchas chances para convertir, pero cuando no entra hay que estar tranquilo", remarcó.

Síntesis

Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes; Ángel Di María, Lionel Messi y Sergio Agüero. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; John Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe; James Rodríguez, Radamel Falcao García y Luis Muriel. DT: Carlos Queiroz.

Goles en el segundo tiempo: 25m Roger Martínez (C), 40m Duvan Zapata (C), .

Cambio en el primer tiempo: 13m Roger Martínez por Muriel (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Rodrigo De Paul por Di María (A), 18m Jefferson Lerma por Cuadrado (C), 21m Guido Pizarro por G. Rodríguez (A), 33m Matías Suárez por Agüero (A), 35m Duvan Zapata por Falcao (C).

Amonestados: Falcao (C), G. Rodríguez (A), Saravia (A), Paredes (A), Cuadrado (C), Zapata (C), Lerma (C).

Estadio: Fonte Nova (Salvador, Brasil).

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).