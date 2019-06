El Progreso: “Nos preocupa la falta de interés que tienen por el barrio”

Hace tiempo ya que los vecinos del barrio El Progreso sienten que son, de alguna manera, estigmatizados por la comunidad, en general, y por las autoridades, en particular.

Así lo afirman desde la sociedad de fomento, donde advierten que hay una mirada social distante hacia los que residen aquí. “Por ahí sentimos que nos miran de otra manera”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Lucas Foti, para luego agregar: “Esperamos que eso algún día pueda cambiar. Este sector es conocido como un barrio bravo, pero acá hay gente que se levanta a las 7 de la mañana a trabajar y traer el pan a su casa y se merece el mismo respeto que cualquier otro”.

En tanto, los fomentistas observan que hace un tiempo que tampoco hay una atención y una respuesta adecuadas a sus necesidades. Entre las principales demandas de los lugareños, se destacan mejoras en el alumbrado público, el arreglo de calles y la extensión de servicios.

Infraestructura

El barrio El Progreso cuenta con agua corriente en casi su totalidad, lo mismo que las cloacas, que fueron extendidas en un sector importante a partir del proyecto del Cuadrante Noroeste. Esta obra también incluye la prolongación del cordón cuneta en las arterias del sector y el ensanchamiento de la calle Dr. Possio y su conversión a una avenida doble mano con un bulevar en el medio.

Nos preocupa la seguridad, las luminarias y la falta de interés que tienen por el barrio, nos tienen un poco de lado. Lucas Foti. Pte. de la Sociedad de Fomento.

No obstante, desde la sociedad de fomento hacen hincapié en algunos déficits que hay en este lugar. “Nos preocupan cuestiones que tienen que ver con la seguridad, las luminarias y la falta de interés que tienen por el barrio –afirma Foti–, nos tienen un poco de lado y eso se puede ver cuando uno recorre este lugar, se nota claramente la falta de mantenimiento”.

Uno de los principales inconvenientes que marcan los lugareños tiene que ver con el alumbrado público. “Hay gente que se acerca a pedirnos si podemos hacer las gestiones para sumar luminarias, que hacen falta”, advierte el presidente de la sociedad de fomento. Según su análisis, las carencias más pronunciadas se dan en la zona conocida como Progreso 2, ubicada en la parte más cercana a Camino del Resero. Desde la entidad barrial se planteó el tema a las autoridades locales: “Esto lo hablamos con el municipio y también les pedimos que se acerquen al barrio para que vean lo que hace falta. Hasta el momento no han venido”.

Con todos los sectores poblados cubiertos con los servicios de agua y cloacas, los vecinos de este sector aspiran a que se extienda el gas natural, ya que hoy todos utilizan garrafas. Concretamente, están pidiendo que se pueda hacer la obra buscando una forma de financiación para los vecinos, porque “a la gente del barrio le cuesta afrontar esos pagos”.

En cuanto a las calles, en este sector la mayoría de ellas son de tierra por lo que, “cuando llueve, se complica para entrar y salir”. Y no siempre pasan las máquinas para repararlas: “Se ven poco. Ahora están haciendo el bulevar en la calle Dr. Possio, pero queremos que nos den más bolilla”.

Seguridad

Hace un tiempo, los fomentistas de El Progreso mantuvieron un encuentro con referentes del área de Seguridad del municipio y de la Comisaría Segunda.

“Les pedimos más seguridad en el barrio y también más respeto –comenta Foti– porque nos tratan como si fuéramos de otro mundo. No podemos confiar en la policía, deberíamos sentirnos seguros con ellos, pero eso no es lo que está sucediendo”. En definitiva, quieren establecer otro tipo de relación: “Que nos traten de la misma manera que nosotros los tratamos a ellos”.

Sociedad de fomento

En la sede de la sociedad de fomento se dan cursos de peluquería y de danzas, y los dirigentes barriales buscan que este sea un lugar de encuentro para los vecinos.

“Que la gente se arrime porque la sociedad de fomento está en el barrio y es para todos. Tenemos que tratar de sacarla adelante, como todos los vecinos desean”, concluye Foti.