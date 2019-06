Al igual que en 2018, para este año esperan una campaña récord de trigo en la Región

Tras una cosecha récord de trigo a nivel nacional con 19 millones de toneladas del año pasado, para esta temporada 2019/2020 los productores rurales de Junín y la Región confían en que las cifras se mantendrán iguales y hasta con un 12 o 20 por ciento de aumento.

En la actualidad ya se está sembrando ese cereal, junto a la cebada, que tiene “una ventana muy grande, ya que arranca los últimos días de mayo y se puede estirar hasta fines de julio y hay mucho interés en este cultivo. Viene muy bien”, afirmó a Democracia el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking.

“El año pasado, la ecuación trigo y soja de segunda fue la que más rentabilidad dio y ahora hay buenos precios, ya que antes habían decaído, valores que los productores observan cuando van a sembrar”, explicó.

“Con el clima lluvioso, estos días se paró un poco, y la gente no está apurada, sino que está tranquila. Con la eventualidad de que va a llover, cortan los trabajos, ya que todavía tienen tiempo”, aseguró.



Para la titular de la Federación Agraria local, Rosana Franco, “la situación está igual que el año pasado y quizás con algún 15 o 20 por ciento más. Algunos productores van a aumentar la siembra de maíz por rotación de suelos y problemas de control de malezas”.

“La siembra viene bien, pero demorada por las lloviznas y lluvias. El productor, a pesar de que no tiene financiamiento de los bancos, va a apostar al trigo solo con el acompañamiento de las cooperativas y acopios”, subrayó.

En relación al financiamiento, Frederking dijo: “Los créditos en pesos no están existiendo por el momento, pero hay muchas herramientas para financiarse. Los vendedores de insumos, le dan muchas posibilidades al productor, ya sea con canje, cheque en pesos. Después están los créditos en dólares que tiene buena tasa y es lógica”.

“No hay cifras todavía y sí mucho interés. El año pasado hubo cosecha récord de 19 millones a nivel nacional y se vislumbra el mismo panorama para esta temporada. Puede que alguno tenga algún resto del año pasado y la esté volcando a la siembra fina actual”, agregó.

“La gente está volviendo a respetar las rotaciones de los tres cultivos, ya que en 2015, el último año de Cristina, se estaba haciendo todo soja de primera debido a la rentabilidad con todas las restricciones que había, lo que genera una preservación de los campos”, concluyó el presidente de la SRJ.

“Los indicadores, ascendentes”

El jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria, Santiago del Solar, afirmó que en la actualidad se siembra trigo en el doble de superficie que en 2013, por lo que aseveró que "antes se hablaba del problema del trigo y hoy estamos hablando de la bendición del trigo".

"Hoy contamos con cifras increíbles: en 2013 se sembraban un poco mas de 3 millones de hectáreas. El trigo era un cultivo escaso en Argentina. Hoy sembramos más de 6 millones de hectáreas. El cambio fue drástico. Hoy tenemos US$ 6.000 millones de ingresos por parte del trigo", expresó el funcionario.

Del Solar habló en el primer Congreso Internacional del Trigo que se realiza en Córdoba (Trigar) y remarcó que desde que asumió el presidente Mauricio Macri en 2015 "todos los indicadores del trigo tienen flecha verde" ascendente en su producción.

El funcionario explicó que tal crecimiento fue producto de las medidas establecidas para el sector por parte del Gobierno Nacional, como la eliminación del Registro de Operaciones al Exterior (ROE) y las retenciones, impuesto que el año pasado fue restablecido, aunque en una menor proporción.

"En el Gobierno anterior se había hecho una política para que no haya trigo. Esto cambió rotundamente: se eliminaron los ROE, que generaron una caída de la producción y también se eliminaron las retenciones, que estaban en un 23%, que después se reimplantaron", indicó del Solar.

En tanto, en otro panel, el director ejecutivo del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, sostuvo que "estamos en una etapa formidable de la cadena triguera, porque venimos creciendo todos los años. El crecimiento genera nuevos desafíos y cambia la agenda.

Teníamos una agenda de ver cuánto trigo se necesitaba para abastecer el mercado interno y hoy tenemos una agenda para mirar el mundo y ofrecerle mejor trigo y harina y los subproductos que éste necesita".

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Juan Carlos Martínez, señaló que "la Argentina está en condiciones de abordar a los mercados en forma eficiente" y que "estamos en condiciones de producir en cantidad y en la calidad lo que el mundo demanda".

Asimismo, el jefe de la entidad bursátil, indicó que si bien "es cierto que la Argentina ha tenido una presencia inestable en el mercado mundial, producto de una política hostil e incierta hacia esta producción y luego de haberla abandonado, el productor tuvo una fenomenal respuesta incrementando notablemente la producción, generando excedentes exportables que hoy se ubican entre las 12 y 14 millones de toneladas anuales".

En línea con esto, aseguró que "la campaña 2019/2020 ratificará esta tendencia y nos permitirá sostener niveles de exportación crecientes y nos afianzará como uno de los principales participantes del mercado internacional y de sus derivados, acaparando el 7% del comercio mundial".

"Hoy comerciamos con casi 50 destinos distintos, a los que necesitamos y queremos cuidar. Aspiramos a ser un proveedor confiable, estable y con respuestas eficientes" añadió y sentenció, por otro lado, que debido al "oportunismo político no contamos con una nueva Ley de Semillas".