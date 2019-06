“En la ciudad hay stock de vacunas”, aseguró Lombardi

El secretario de Salud del municipio, Carlos Lombardi, participó ayer de una reunión con los concejales que integran la comisión de Salud del Concejo Deliberante, solicitada por el propio funcionario para poner en conocimiento a los ediles sobre que en nuestra ciudad hay stock de vacunas.

Tras la reunión, Lombardi afirmó: "He encabezado una reunión de trabajo junto a los ediles que conforman la comisión de salud del Concejo Deliberante, con el objetivo de poner en conocimiento a los concejales sobre temas surgidos en los últimos días y relacionados a la provisión de vacunas, cuestión sobre la que afirmé y vuelvo a afirmar que vacunas hay en Junín y de todas, con suficiente stock para que los vecinos estén tranquilos".

"Hoy, desde hace un tiempo, hay stock de vacunas, como la vacuna anti meningocócica. Puede pasar que en alguna salita y por la alta demanda, pueda haber un faltante transitorio, pero en el resto de las unidades sanitarias hay, lo que tiene que hacer el vecino es consultar dónde hay stock y dirigirse allí para recibir la vacuna", agregó.

Lombardi agregó que "esta existencia de vacunas en nuestra ciudad no sólo se da con la vacuna menveo, sino también con otras vacunas de las que se habló que había algún déficit y en realidad también tenemos, como son las triple bacteriana celular y sabín. Por todo esto quiero recalcar que la población de Junín debe quedarse tranquila".

El funcionario indicó que "por todo esto decidí poner en conocimiento a todos los concejales para que no se trasmitan erróneamente informaciones sin el conocimiento adecuado y generar una sensación de angustia en la población porque hoy, reitero, hay vacunas en Junín. En este sentido pude explayarme con los concejales, evacuar sus dudas y además, tratar otras cuestiones".

Vacunación

Respecto de esas otras cuestiones, Lombardi precisó que "hemos hablado de los porcentajes de vacunación que tenemos en nuestra ciudad, que por un gran trabajo de todo el equipo son muy buenos, de hecho, hoy ya hemos completado un poco más del 50 por ciento de la población objetivo para aplicar la vacuna antigripal, sin olvidar, que esta campaña inició hace algo más de un mes y tenemos lo que resta del año para llegar al 100 por ciento".