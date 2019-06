“Los ciudadanos van a tener una tercera vía”, dijo Franco

Consenso 2030 presentó ayer, en la sala de conferencias de un hotel céntrico de Junín, la junta promotora local a la candidatura presidencial de Roberto Lavagna y el armado para luchar por la intendencia, que cuenta con la agrupación “Tercera Posición” del ex concejal Alejandro Franco, los radicales “díscolos” a la conducción partidaria nacional, provincial y local, el socialismo, el GEN y la pata peronista del ex diputado nacional Oscar Romero, sostenes de Juan Manuel Urtubey.

El primero en hacer uso de la palabra ante los medios fue Franco, quien se mostró entusiasmado con las posibilidades de su espacio: “Le decimos a la ciudadanía que aquí van a tener un espacio que está planteado para superar la grieta que plantea el gobierno y el kirchnerismo”, expresó.

Ya comenzaron los contactos con el romerismo, referenciado con Urtubey.

“Se presentaron dentro de Consenso Federal 2030 siete partidos nacionales y más de 50 provinciales y eso marca que vamos a tener presencia en todo el país”, remarcó. En tanto, contó que “hubo un arreglo con el sector de (Juan Manuel) Urtubey y por lo tanto en lo local se van a sumar al trabajo que estamos haciendo nosotros”.

En ese sentido, Franco dijo que “tenemos una coalición con distintos sectores y allí deberemos definir de qué manera se va a integrar el sector de Urtubey (Oscar Romero), tenemos los brazos abiertos, pero en esta semana que viene lo definiremos. Hay que ser inteligentes, sabemos que la unidad es el camino, pero si así no sucediera está la herramienta de las primarias para dirimir a los mejores representantes”.

En cuanto a las candidaturas del espacio, el ex edil peronista dijo que “estamos en debate de nombres y en los próximos días habrá novedades. La cabeza del proyecto tiene que reunir determinadas cualidades que tengan que ver con la ideología. Va a haber radicales que tengan a quién votar, muchos que se sienten defraudados con el cambio que le propusieron”.

“También va a haber peronistas no k que van a tener la posibilidad de votar, lo mismo que socialistas no k van a tener a quién votar, gente que simpatiza con el GEN. Parece una redundancia pero no lo es”, advirtió.

Borsani: “No nos alejamos de la UCR”

Por su parte, Verónica Borsani dejó en claro que su acercamiento al lavagnismo no implica haberse alejado de la UCR: “No nos alejamos del radicalismo, estamos en este espacio representando al radicalismo. Podemos trabajar con el socialismo, el GEN y con el grupo de Roberto Lavagna”.

“La convención dijo una cosa y no se está cumpliendo. Eso da un marco de libertad a todos los sectores del radicalismo. La convención dijo ampliar a sectores ideológicamente cercanos y (Miguel Ángel) Pichetto no es eso, tampoco una coalición de gobierno, una alianza electoral”, agregó.

Luego, Borsani expuso que “Consenso Federal 2030 es un proyecto a largo plazo, no hay soluciones mágicas. Queremos construir una base que pueda continuar en el tiempo, incluso luego de las elecciones”.

“Haremos una campaña austera, vamos a proponer ante cada problemática, soluciones. Vamos a armar una plataforma para cada uno de los temas. Lo que más nos preocupa es la cuestión social, los comedores crecen y el estado está ausente, no los integra, los ignora. Nosotros intentaremos fomentar el trabajo, nos preocupa la violencia hacia las mujeres, queremos acompañarlas, nos preocupa el tema educativo, con las escuelas destruídas y el dinero en plazo fijo”, completó.