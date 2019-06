Sindicato de Empleados de Comercio: Nueva impronta y nuevos proyectos en beneficio de los afiliados

El pasado lunes, el Sindicato de Empleados de Comercio realizó su acto eleccionario y Federico Melo resultó elegido como su secretario General, con un mandato de cuatro años.

“Comenzamos hace 90 días el proceso de renovación de autoridades, presentamos una lista de unidad (celeste y blanca) con incorporación de gente nueva de comercios de Junín y dirigentes desde hace años trabajando. Es muy representativa”, explicó a Democracia.

El SEC, que cuenta con aproximadamente 3000 titulares empleados de comercio y 2800 adherentes buscará en estos cuatro años mantener la línea de trabajo pero además sumar proyectos para la institución.

Nueva impronta

Para Melo, “con todos los servicios, la farmacia, lo que es salud desde el Sindicato, es una gran responsabilidad para que la rueda siga girando, si bien estábamos en una transición y era un período de Julio. Ahora nos vemos con una impronta, con cosas que estamos evaluando”.

El secretario se refirió a los nuevos proyectos en los que comenzarán a trabajar, uno de ellos tiene que ver con adentrarse en las nuevas tecnologías.

“Queremos hacer hincapié en la cuestión de la tecnología en los comercios y cómo se adapta el SEC, así como las herramientas para los afiliados. Hoy en día las ventas online han avanzado mucho”, destacó.

“Algunos comercios han trasladado su comercio físico para pasarse a la plataforma digital. Lo cual significa menos alquiler, menos costos”, remarcó aunque destacó que sin dudas es una cuestión que “tendrá que regularizarse porque hay mucha disparidad respecto de los otros comercios”.

Pero destacó: “El gremio tiene que acompañar el avance, porque así avanza el mundo”.

Más proyectos

A la sede de calle Saavedra, los policonsultorios, el complejo, las farmacias, las más recientes cabañas en la Laguna de Gómez conforman también a la institución de los mercantiles.

“El complejo es emblemático y cada año sumamos servicios. Ahora cuenta con estacionamiento, hay servicios dentro del predio y planeamos acondicionar los salones de fiestas para los afiliados”, contó Melo.

El SEC cuenta con tres farmacias sindicales que pertenecen a la mutual mercantil.

“La farmacia de calle Libertad 8 pasará a estar en General Paz y Libertad, donde se complementa con los policonsultarios de Bernardo de Irigoyen 1240 para llegar a la mayor cantidad posible de afiliados”, destacó el secretario general.

Respecto de las seis cabañas que el Sindicato de Empleados de Comercio posee en el Parque Natural Laguna de Gómez, Melo aseguró que “funcionan muy bien y tenemos proyectos de poder ampliar y hacer algún salón de usos múltiples”.

Además, se suma la oferta turística en Mina clavero, los hoteles de la Federación y aquellos con convenio.

Paritaria y actualidad

“Nuestra Federación llegó a un 30% de acuerdo paritario. Puede ser insuficiente”, entiende Melo, “y por ello es clave la cláusula de revisión. Es esencial para que ante una eventual variación de la inflación podamos sentarnos y ajustar para que el salario de los trabajadores no pierda poder adquisitivo”.

Asimismo se refirió a que “hay un panorama nacional que afecta en el orden local. Los comercios están pasando una situación difícil y eso hace que los empleadores traten de esperar”.

“Vemos que no hay incorporaciones, vemos despidos eventuales. No tuvimos despidos masivos pero genera preocupación porque aquella persona que queda desvinculada no tiene una rápida reinserción porque el empresario está expectante a la reactivación que esperamos hace rato y no resurge”.

Melo destacó la actividad que llevan adelante Comercio e Industria junto al Municipio de Junín, como la que llevarán a cabo para el Día del Padre: “Son actividades que mueven a los centros comerciales. Y el empleador vende, es beneficioso para todos”, concluyó.

Comisión Directiva

Tras el acto eleccionario, la comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Federico Melo, secretario general; Hugo Cortes, subsecretario general; Silvina Pastafiglia, secretaria de actas; Roberto Vasallo, Tesorero; Edith Mabel Gómez, Pro tesorera; Julio Berge, secretario de organización; Elizabeth Rodegher, Secretaría de la mujer; Analía González, Secretaría de asistencia social; Eliceo Alberti, secretario de cultura; Walter Pereyra, secretario de Ac. Mutual; Mario Cirulli, secretario de turismo; Jorge Losino, Angelica Auer y Gabriela Caila, vocales; Lucas Rau, Nora Cajiao y Raúl Escudero, revisores de cuentas (titulares); Beatriz del Fueyo, Martín Fernández y Horacio Correa, revisores de cuentas (suplentes).

Delegados en los congresos ordinarios y extraordinarios de Faecys: Federico Melo, Hugo Corte, Julio Berge, Mario Cirulli y Matías Duhagon, delegados titulares; Roberto Vasallo, Martín Fernández y Horacio Correa, delegados suplentes.

Delegados en los plenarios de Faecys: Federico Melo, delegado titular; Matías Duhagon, delegado suplente.