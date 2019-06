El cierre de alianzas comenzó a ordenar el tablero político local

El cierre de las alianzas comenzó a echar un poco de luz no solo en el intrincado tablero de la política nacional y provincial, sino también en el ámbito local.

Por un lado, la fórmula integrada por el presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, que marca una apertura al peronismo por parte de Cambiemos, fue saludada por la dirigencia local del espacio como una hábil estrategia electoral.

Pero el dato más significativo en el orden local es sin dudas la alianza entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, situación que redundará seguramente en una interna entre el meonismo y el kirchnerismo, cuyo ganador buscará polarizar con el intendente Pablo Petrecca. La tercera vía es la de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, con referentes locales como el peronista Alejandro Franco, la radical díscola Verónica Borsani y el ex diputado nacional Oscar Romero.

Mansur: “Cambiemos dio un salto de calidad”

El titular del radicalismo de Junín, Carlos Mansur, afirmó que la designación de Pichetto como vice “no es algo librado al azar, fue una decisión de cúpulas: de la UCR, de la Coalición Cívica y de Pro”.

Y agregó: “Pichetto sumará sustentabilidad y apertura como se viene pidiendo desde nuestro espacio, como se solicitó en la Convención. Es alguien que tiene mucha cintura política, va a añadir un manejo político importante, ya que a lo largo de su trayectoria se ha adaptado a todas las circunstancias y ha demostrado manejar su labor en la Cámara de Senadores con mucha altura”.

“Está claro que me hubiese gustado un vicepresidente radical, pero hoy las autoridades radicales que más pueden impactar o sumar están cuidando su territorio porque son gobernadores o han sido reelectos y otros van a ser candidatos a gobernadores o a intendentes de sus lugares”, aclaró.

“Con esta fórmula Cambiemos dio un salto político de calidad. Lo veremos con el tiempo, pero hemos sumado un hombre articulador, un hombre político”, señaló.

Y añadió: “Si el precio de salvar la República y vivir en un Estado de derecho es incorporar al peronismo, entonces es una buena decisión. Coincido con Ernesto Sanz en que ‘Cambiemos es hoy más competitivo que ayer, una coalición más amplia y diversa’".

Arata: “Estamos preparados para competir”

En tanto, la diputada provincial del Frente Renovador Valeria Arata afirmó que el massismo está dispuesto a competir en las primarias contra Unidad Ciudadana ya que “es ahí donde se van a dirimir quiénes son los dirigentes que van a conducir el país”.

Y amplió: “En el plano local también estamos dispuestos a competir en las Primarias. Estamos preparados para competir porque creemos en la herramienta de las PASO”.

“Desde el Frente Renovador venimos conversando mucho con el Partido Justicialista (UC) para lograr una coalición de partidos, porque más allá de los dirigentes necesitamos tener un gobierno con propuestas a veinte años, para dejar de pensar en un gobierno cortoplacista”.

“Es momento de que armemos una coalición de gobierno para salir del fracaso de esta administración de Mauricio Macri”, remarcó.

En referencia a su posible candidatura a diputada por un nuevo mandato, la legisladora afirmó: “No estamos hablando de cargos, si se tiene que dar se dará, pero estaré para lo que el Frente Renovador necesite. Queremos ser una opción para gobernar el país y la Provincia en los próximos cuatro años”.

Romero: “La Argentina necesita una alternativa real”

El diputado (MC) Oscar Romero, actual prosecretario administrativo de la Cámara de Diputados de la Nación, celebró la concreción del espacio Consenso Federal 2030, donde confluyen los armados electorales del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

Durante un multitudinario acto en pleno conurbano bonaerense el ex legislador juninense resaltó la importancia de “una fuerza política que se oponga a la grieta y que no está ni con Macri ni con Cristina”. Y agregó: “Estamos orgullosos de mantener siempre la palabra y sostener nuestras ideas”.

Romero, uno de los primeros impulsores de la candidatura de Urtubey, dijo que “la Argentina necesita una alternativa real. Una fuerza política confiable basada en ideas y no en una distribución circunstancial de cargos”.