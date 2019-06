A partir de este mes comienza a regir el nuevo aumento en la tarifa de gas

LEl último aumento de gas fijado el 1 de abril, en alrededor de un 27% se completará este mes luego de que fuera desdoblado en tramos.

Dicho desdoblamiento se realizó en un 10% para ese mismo mes de abril, un 9% para mayo y culmina con un 8% desde este mes.

Asimismo, la nueva disposición es que las facturas del servicio serán mensuales a partir de julio, es decir, desde el consumo que se facture en junio.

Así lo indicó en diálogo con Democracia, el director del Grupo de Servicios Junín, Pablo Torres.

Se conoció que el gobierno pondrá en marcha el sistema de tarifa plana, para que los montos de las facturas no impacten excesivamente a los consumidores en este invierno.



/LEÉ MÁS Reclaman que un plus salarial se pague a todos los estatales de la Provincia



Aumento desdoblado

Las boletas de gas comenzaron a llegar a los hogares con subas desde abril, pasando por mayo e incluso junio, sumando un 27% de aumento estimado pero que se decidió desdoblar.

“La suba fue fijada el 1 de abril pero se desdobló, es decir el aumento fue de alrededor del 27%. Un 10% a partir de abril, otro del 9% a partir del consumo de mayo y otro a partir del consumo de junio, del 8%”, explicó Pablo Torres.

“El aumento se está viendo reflejado en las facturas paulatinamente”, aseveró.

Facturas que abonarán los 30 mil usuarios de la empresa, que registra esa cifra de medidores, aunque Torres aclaró que, “suele fluctuar diariamente dado que hay casas que se desocupan y otras que se ocupan”.

Cabe destacar que de esos usuarios, 4500 cuentan con tarifa social.

Una novedad sin dudas es que según indicó el director de Gas Junín, “las facturas a partir de junio serán mensuales, con lo cual desaparecen las dos cuotas porque ya no tendría sentido”. Esto corresponderá al consumo de junio, que llega en julio.

Extensión

de la red

Se estima que alrededor del 80% de Junín está cubierto por la red de gas natural y según Torres: “Las conexiones sobre red existentes siguen haciéndose a diario”, aunque reconoció que “la red aún no se puede extender. De todas formas estamos trabajando con Camuzzi para poder extenderla donde la presión de la red lo permita”.

Respecto de la situación de desconexiones o bajas por falta de pago, Torres aseguró que no registran cambios “significativos”.

“Por imposibilidad de pago no hay más de 10, interanual”, destacó.

Tarifa plana

Mediante un diferimiento de pago, el Gobierno llevará adelante la aplicación de una tarifa plana para que aquellos consumos que abarquen desde junio hasta septiembre no sean facturados en forma completa sino que llegarían con un descuento del 22%.

Luego el usuario lo abonará en los meses de menor consumo.

Por el pago diferido las empresas distribuidoras cobrarán un interés que será absorbido por el Estado.