Massa avanzó otro paso en el acuerdo con el kirchnerismo, que todavía no cerró

Sergio Massa se acercó ayer un paso hacia el kirchnerismo, aunque demora hasta último momento un acuerdo definitivo con el sector que propone como fórmula presidencial a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

A horas de la fecha límite de la presentación de alianzas electorales para las próximas elecciones, el líder del Frente Renovador se reunió con el titular del PJ nacional, José Luis Gioja, para luego dar un breve discurso público en el que sólo agradeció al PJ la “generosidad” de haberle planteado la “posibilidad de construir sobre la base de una coalición de partidos donde cada uno respete su individualidad”.

Luego tomó la palabra el ex gobernador de San Juan para confirmar que una delegación de su partido “hemos venido a dialogar con el Frente Renovador y a decirle que necesitamos construir una mayoría, necesitamos de todos y de una gran coalición para gobernar la Argentina”.

Y calificó el diálogo con el tigrense como “más que fructífero”, ratificando que hay “coincidencias para una gran coalición” y que “necesitamos de todos y estamos dispuestos a hablar con todos” y añadió que también se convocó a sumarse a ese frente a la UCR.

Negociaciones

En las horas que quedan para la presentación oficial de las alianzas en la justicia electoral, el massismo y el peronismo K deberán acordar detalles nada menores. No está claro el rol del tigrense en el armado de esta coalición y no está descartada la opción de una competencia en una interna contra la fórmula F-F, como tampoco lo está que encabece

la lista de diputados nacionales. Entre las cuestiones más conflictivas de los diálogos que se llevaban a cabo por estas horas se encuentran las nóminas de legisladores. Según trascendió, Massa habría pedido once lugares en las candidaturas a legisladores nacionales y unos seis lugares en las postulaciones a legisladores en la provincia de Buenos Aires.

Tigre es el otro tema ríspido. El líder del Frente Renovador aspira a recuperar su territorio en manos de su esposa, Malena Galmarini, luego de que el actual intendente, Julio Zamora, se hubiese pasado al peronismo. El problema es que Zamora no muestra signos de renunciar a pelear su reelección. “Me quieren proscribir”, dijo en las últimas horas mientras advertía que si alguien quiere disputarle el municipio deberá enfrentarlo en una PASO.

Mientras estos tironeos se dirimen, anoche, en el PJ determinaban el dispositivo jurídico electoral para presentarse hoy en la Justicia con el partido de Massa incorporado.