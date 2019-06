Limpian los desagües ante la probabilidad de tormentas fuertes

Si bien se trata de operativos que se desarrollan de manera permanente, ante la notificación de tormentas fuertes por parte del Servicio Meteorológico Nacional, la Dirección de Obras Sanitarias del Gobierno de Junín intensifica los mismos principalmente en aquellas zonas donde la abundante caída de lluvia genera algunos inconvenientes.

Dichos trabajos son monitoreados por el Ingeniero Guido Covini, titular de Obras Sanitarias, quien expresó: "Ante la alerta por lluvias, siempre se profundiza el trabajo de mantenimiento y limpieza de los diferentes desagües pluviales de la ciudad. En ese marco, el camión desobstructor recorre los lugares donde mayores inconvenientes se generan por el agua y concreta las tareas de limpieza de las bocas, lo que nos garantiza que el agua corra con normalidad".

"Los puntos donde se intensifican los trabajos son aquellos donde las abundantes lluvias generan inconvenientes, por eso, el trabajo de mantenimiento y limpieza es constante. Es una de las prioridades del trabajo diario que nos marcó el Intendente Pablo Petrecca para evitar que los vecinos tengan que sufrir complicaciones", remarcó.

Para finalizar, el funcionario indicó que "el trabajo completo que realizan nuestros operarios con el camión, permite dejar los desagües en óptimas condiciones de funcionalidad. En este marco, siempre es oportuno recordarle al vecino que no deje los residuos en lugares no permitidos como así también que recoja las hojas en bolsas, para evitar que luego los desagües se terminen obstruyendo y no permitan el paso del agua".