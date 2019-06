Democracia lanza una nueva radio: Junín.net

Con el lanzamiento de Junín.net, Democracia refuerza su presencia en otra forma de comunicación masiva: la radio.

La decisión de comenzar las transmisiones de una radio obedece a la necesidad de complementar la oferta mediática a nuevas formas de comunicación. Así, hoy por hoy, los medios de comunicación llegan a su audiencia en múltiples canales, que no se reducen a un solo formato.

Si bien el diario papel es el principal sostén de Democracia, sumar una radio permite alcanzar a juninenses que no están familiarizados con la lectura del periódico todos los días. Y eso se hace sin perder la esencia de Democracia como medio.

Así, la nueva radio, Junín.net, tiene diez flashes informativos diarios con la información más relevante de interés general y deporte, tanto de índice local como nacional. De esta manera, las noticias de Democracia se convierten en audio para llegar al amplio espectro de la audiencia radial.

Esto permite que la usina informativa más importante de la Región, la redacción de Democracia, se expanda para llegar no sólo al diario papel, a la web -con su sitio y redes sociales- y a la televisión, sino también, ahora, a la radio.

Las noticias están complementadas con una cuidada selección de música en español, especialmente rock nacional. Es decir, Junín.net solo emitirá canciones en nuestro idioma.

La frecuencia

La radio Junín.net transmite en el 96.9 FM del dial, por licencia LRS352 otorgada por resolución 657/2011 de Afsca. También cuenta con un sitio web, www.junin.net, donde se puede escuchar la radio en alta calidad, ver posteos destacados en redes sociales y dejar mensajes.

Asimismo, en vista del creciente público que escucha la radio por dispositivos móviles, se lanzó una aplicación para celulares, que puede ser descargada gratuitamente en Google Play Store.