Avanzan las obras en el tramo del corredor C de la Ruta 7

Luego de distintas dificultades para acceder a financiamientos exteriores, finalmente la empresa Cartellone Construcciones Civiles, a cargo de las obras correspondientes al Corredor vial C logró un financiamiento puente que le permitirá avanzar con el tramo de la variante de Desaguadero, en el límite entre Mendoza y San Luis, sobre la ruta nacional 7.

Para resolver la situación de esta y otras empresas que tienen a cargo las rutas y autopistas que se licitaron por Participación Público Privadas (PPP), el gobierno conformará un Fideicomiso Individual de Asistencia Financiera (FIAF), con el BID Invest, junto con la Banca de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Estará disponible además un financiamiento adicional de U$S 900 millones para evitar que se produzcan nuevos retrasos.

“Presentamos todos los papeles, y de esa forma nos haríamos de ayuda del capital de trabajo (cerca de U$S 15 millones) para la ejecución del Corredor Vial ruta 7 bajo la concepción PPP”, explicó Carlos Ruiz, CEO de Cartellone.

El Corredor Vial C quedó a cargo de la empresa que administrará 778 kilómetros de la ruta nacional 7 entre Buenos Aires y Mendoza.

El plazo del contrato PPP es de 15 años para unir el límite de San Luis con Potrerillos.

La empresa espera tener aprobado este miércoles el crédito de OPIC (Overseas Private Investment Corporation) para obtener el total del financiamiento.

La primera etapa de proyectos PPP comprendió la licitación de seis corredores viales -A, B, C, E, F y Sur- a lo largo de más de 3.300 km de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

El proceso contó con la participación de 10 consorcios –compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales- que presentaron un total de 32 ofertas.

La inversión estimada de esta primera etapa supera los U$S 8.000 millones, de los cuales U$S 6.000 se desembolsarán durante los primeros cuatro años.