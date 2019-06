Micheli convocó a la unidad: “Este gobierno hizo estragos en la felicidad”

Como una expresión más dentro del, por ahora, amplio abanico de espacios opositores a Cambiemos, el Frente Unidad Juninense hizo su presentación formal anteayer, con un acto y conferencia de prensa en el Club Villa Talleres, que estuvo encabezado por el titular de la CTA Autónoma, el juninense Pablo Micheli, el precandidato a intendente por Unidad Ciudadana Nazareno Diotti, Juan Manuel Sequeira, Martín Agosti, entre otros.

“Es tiempo de juntarse, ya que los argentinos en los niveles nacional, provincial y local no la están pasando bien. La familia argentina está endeudada y este gobierno hizo estragos en la felicidad. Hace un par de meses pensamos en juntarnos los dirigentes políticos, sociales y sindicales, limamos asperezas en pos de pensar un Junín que pueda contener y resolver, entre otras cosas, la pobreza. Llamamos a la reflexión a todos los candidatos del campo popular. Si queremos otro gobierno tiene que existir la unidad”, afirmó Micheli.

Y sobre la situación particular de Junín señaló: “La situación es preocupante, desesperante. Ya no se aguanta más tanto dolor. Hay cosas que son estructurales del país como la pobreza, la falta de trabajo, el cierre de empresas, y la falta de oportunidades para los jóvenes. Hay cosas que se podrían resolver y no se hicieron, en la ciudad hay mucha desidia. Se respetó a rajatablas la orden de la Provincia y de la Nación que fue más hambre para el pueblo”.

En relación a los diferentes sectores locales del peronismo, el líder de la CTA Autónoma expresó: “Espero que también se sumen (Gustavo) Traverso y (Victoria) Muffarotto y también Mario Meoni, los socialistas, los radicales disidentes y todos los que sean oposición a Macri. Que todos armen un espacio único que ayude a derrotar al macrismo en las elecciones. El macrismo es un grave problema para el país, nos endeudó y arregló con el FMI y destrozó las reservas del Banco Central”.

Y agregó: “Se puede vivir mucho más feliz, hacer el intento de que vuelva la movilidad jubilatoria, que haya paritarias libres y que haya trabajo para todos, que los jóvenes tengan la posibilidad de ir a una Universidad o a una fábrica y que no estén deambulando por la calle viendo qué comer. Es el momento de comprometerse”.

Diotti: “El ciudadano de Junín está disconforme”

Por su parte, el precandidato a intendente Nazareno Diotti afirmó a Democracia: “Estamos esperando la definición de Sergio Massa, va a ser un actor importante en esta elección, me encantaría que se sume, nosotros lo que queremos es obtener la mayor cantidad de votos, y es lo que le da a Alberto y Cristina la posibilidad de ganar en primera vuelta. Nosotros tenemos que ganarle a Petrecca, a Macri y a Vidal, ser inteligentes, lo importante es que hay que ganar, hay que ganarle a Petrecca que no está llevando a cabo un buen gobierno, el ciudadano está disconforme, y además es una demanda de la sociedad que nos pide que nos juntemos”.

“Armamos un frente amplio, con volumen político, para llegar a todos, como nos pide Cristina. Nuestro objetivo es llegar hasta el final y competir en las internas, son días de negociaciones, donde todo puede cambiar, pero el objetivo es mantener la candidatura hasta el final. Por el origen, competimos mayormente con el sector de Muffarotto, la gente tendrá que elegir a quién prefiere, sin embargo hay tiempo hasta el 22 de junio y la aspiración siempre es la unidad”, dijo el ex titular de la UDAI Junín de Anses.

Y punzó, en un tiro por elevación al espacio que conduce el senador Gustavo Traverso: “Del otro sector hablan de unidad pero nunca se acercaron, nosotros armamos un frente con amplitud”.

“El Gobierno no es ni inteligente en empezar a mover el aparato económico, en este año electoral, tuvimos 20 suspensiones de trabajadores de la autopista Junín-Luján, porque la empresa se quedó sin fondos y son veinte familias que se quedan sin trabajo, creo que el intendente Petrecca tendría que actuar y estar atento al desarrollo de la obra; es fácil ir y sacarse la foto, pero lo que hay que hacer es interiorizarse. Obviamente esto va a implicar demoras en las obras, además tenemos Chacabuco totalmente inconcluso, con una variante que no se licitó más, no se hizo más nada. Hoy, que la empresa no tenga dinero para comprar materiales, que es el principal insumo para hacer el asfalto es preocupante, si no puede sostener a veinte trabajadores, genera incertidumbre en los otros setenta”, afirmó.

“La actividad económica está parada, la industria de la construcción cayó un diez por ciento, el comercio volvió a caer, no hay actividad y eso hace que no haya circulante de dinero, la gente no puede consumir porque no tiene plata, los jubilados sacan créditos en la Anses para pagar la luz, el gas, los remedios”, cerró.