Los lectores y avisadores que nos eligen son los únicos que permiten que Democracia tenga el orgullo de ser un diario independiente.

Es que Democracia no recibe financiación del Estado, ni de un partido político, ni de agrupación alguna. Tampoco detenta privilegio económico ni tributario alguno. Es una S.R.L., tal como lo son cientos de empresas de la Región.

De esta manera, sobrevive pura y exclusivamente de la venta de ejemplares y de la publicidad. Esta independencia le permite a Democracia mostrar la realidad tal cual es. Y ser un diario comprometido con la sociedad entera para librar batallas para que mejoremos todos, no algunos.

Son cruzadas por lograr avances en la Región, para desenmascarar actos de corrupción y para luchar contra la ignorancia y el atraso; acometidas para reformar la sociedad, no para ser vocero de pueriles intereses sectoriales.

Son batallas que solamente un diario independiente puede llevar a cabo.