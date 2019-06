Democracia, un compromiso diario para ser la voz de todos

Cierta vez, el escritor norteamericano Arthur Miller dijo: “Un buen diario, supongo, es la nación hablando sobre ella misma”.

Es que un diario no es la voz de su director, de su redacción o de sus propietarios, sino la suma de las voces de todos ustedes. De los miles de lectores que día a día nos acompañan fielmente desde hace más de 87 años.

Por eso, Democracia se mantiene independiente de todo gobierno, agrupación política o religiosa. Para mantener como único interés el de la sociedad en su conjunto y no el de un determinado sector.

Democracia, con esfuerzo y vigor, cumple día a día su sueño de ser el diario de todos, de servir a la comunidad. De ser un órgano de expresión que sea de todos, no de un determinado sector. Un medio de comunicación enteramente independiente para que la sociedad pueda expresarse.

Para ello, Democracia busca ser manifiestamente abierto, y mantener un contacto directo con los ciudadanos.

Democracia se esmera para estar presente en los multitudinarios eventos deportivos y artísticos, pero también informar sobre los cónclaves barriales de las más pequeñas sociedades de fomento.

Además, fiel al compromiso democrático que inspiró su creación, Democracia siempre recibe con el mayor interés las opiniones de los vecinos. Desde las clásicas Cartas de lectores hasta las opiniones de los más de 50.000 seguidores de Facebook; los ciudadanos siempre pueden dar su parecer sobre todo tema de su interés a través de Democracia.

También, y en esto se ha puesto énfasis en estos suplementos, Democracia procura constantemente dar a conocer la historia de aquellos vecinos que se han esforzado para transformar y mejorar la sociedad en que vivimos.

De esta manera, Democracia refleja con periodismo de calidad lo que ocurre en la Región, reafirmando los principios democráticos que motivaron su fundación.