Petrecca anunció que antes de fin de año habrá más de 5 mil luces LED en Junín

El jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, junto al secretario de Modernización, Juan Zaballa, el gerente de EDEN, Alejandro Biancosino, y el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, presentó en conferencia de prensa el Plan de Reconversión de Alumbrado Público 2016-2019, con el cual busca llegar a más sectores de la ciudad y mejorar la iluminación de la ciudad.

“Cuando se inició la gestión, en 2015, había 470 luces LED y para fin de año habrá más de 5000, mientras que en el mismo período Junín pasó de 14.000 luminarias a más de 18.000, incluyendo las que se colocarán de acá a fin de año de acuerdo a la diagramación consensuada”, señaló el intendente.

"Estamos anunciando un Plan de Reconversión de Alumbrado Público y, en esta oportunidad, presentamos la segunda etapa del mismo que ya se está ejecutando y que tendrá continuidad hasta fin de año. Se trata del plan más ambicioso que se conozca en la historia de Junín, comparando tiempo, inversión y cantidad”. Luego, detalló que “el mismo tiene dos ejes fundamentales como son la modernización del Estado y la integración para llevar servicios a todo el partido de Junín. No son simples cambios de bombillas, sino que estamos buscando una mayor seguridad e integración, como también el cuidado del medio ambiente y la movilidad", afirmó el funcionario macrista.

Y agregó: "Esto se pudo planificar con las reuniones que mantenemos con las sociedades de fomento para saber cómo están los barrios. También quiero destacar el trabajo en conjunto con EDEN, que está realizando una fuerte inversión. Si no estuviésemos todos trabajando de manera conjunta, no podríamos avanzar como se lo viene haciendo”.

“Hechos tangibles”

Seguidamente, Petrecca dijo: “Acá vemos hechos tangibles y cómo las tasas e impuestos que pagan los juninenses vuelven en obras. Todo se puede ver y hemos llegado a barrios que nunca tuvieron iluminación. El vecino se esfuerza con el pago de las tasas y nosotros debemos brindar más y mejores servicios".

Y el alcalde añadió: "Cuando comenzamos la gestión nos encontramos con 470 luces LED y cuando finalicemos este mandato habrá más de 5000 luces LED. El crecimiento ha sido notable y esto es gracias al trabajo que implementamos de manera planificada y en equipo. Otro dato para destacar es la implementación del 147 donde los vecinos nos dejan sus reclamos para hacer una gestión cada vez más eficiente. Y hasta el momento, recibimos más de 10.000 reclamos por luces y estamos dando un grado de cumplimiento alrededor del 96%, es decir, ese reclamo tiene una respuesta del Estado municipal. También ya estamos trabajando en un sistema de telegestión que nos permitirá contar con un sistema para saber cuándo se quema una luminaria y actuar en consecuencia. Esto es a futuro, pero ya nos estamos preparando para una nueva etapa".

Por su parte, Juan Zaballa, secretario de Modernización, indicó: "El plan abarca avenidas, arterias principales, la ampliación a los barrios y la reconversión lumínica en el área centro en esta etapa 2019. Por tal motivo, consideramos ejes como seguridad, transporte y el cuidado ambiental. También hay que destacar que se hizo una jerarquización del personal municipal para un mejor trabajo y, de esta forma, los trabajos se hacen desde el municipio y no se terceriza la mano de obra”.

El funcionario detalló que “en el 2016 colocamos 1516 luminarias LED en los ejes centrales de la ciudad como avenida de Circunvalación, Intendente de la Sota y Libertad, entre otras. Luego reemplazamos colgantes por columnas y pescantes en determinados barrios como Villa Talleres, San Antonio, Villa del Parque y localidades como Saforcada, Fortín Tiburcio y Laplacette. Nosotros tenemos que ir haciendo un trabajo escalonado; primero identificar el problema y darle la solución definitiva".

Y prosiguió: "En la etapa 2016-2018 colocamos un total de 1005 luminarias de sodio distribuidas en diferentes barrios y 1516 luces LED colocadas en las arterias principales. Para 2019, que ya estamos en la mitad del proceso, hay barrios como Gregorio González, Eusebio Marcilla, la zona del cuadrante noroeste, Almirante Brown, Prado Español, Ricardo Rojas, La Rufinita, entre otros, donde estamos preparando el escenario, colocando las columnas, los pescantes y los postes para colocar toda la luminaria correspondiente. Cuando todo ya esté realizado será fácil hacer el recambio porque trabajamos de manera coordinada con todos los actores intervinientes".

Además, el Secretario de Modernización sostuvo que "también hay una fuerte inversión en luces LED, ya que 3119 van a ser colocadas este año. Ya hicimos pruebas en tres calles de barrio Belgrano y vamos a continuar por este camino. De esta manera vamos a aumentar el parque lumínico de Junín. También mejoramos mucho la iluminación en el Parque Borchex porque sabemos que son muchos los vecinos que hacen deportes y teníamos que tener un sector mejor iluminado".

Infraestructura

Por su parte, el gerente de EDEN, Alejandro Biancosino, expresó: "Quiero agradecer la invitación del intendente Petrecca y esto nos insta a seguir trabajando en forma conjunta. Hicimos un cambio de pre ensamblado muy importante en diferentes barrios de la ciudad donde hicimos alrededor de 40 km hacia fines de 2018. Esto permitió que se pueda prestar a la colocación de más luminarias LED. También trabajamos mucho en el barrio Villa Talleres por expreso pedido del Intendente, donde reestructuramos toda la línea de baja tensión e hicimos 12 km de preensamblado. La calidad de servicio mejoró notablemente como sucedió en el barrio San Martín con 10 km de preensamblado, como así también en los barrios El Picaflor y Pueblo Nuevo con 7 km".

"Estuvimos presentes en diferentes sectores de la ciudad como el cuadrante noroeste e hicimos una prueba piloto con medidores inteligentes en los barrios La Vaca y el Progreso. Esta iniciativa estuvo muy bien ya que eran sectores postergados por la empresa y por suerte pudimos llegar. También mantenemos muchas reuniones con los funcionarios municipales para llegar a otros barrios como Las Marías donde vamos a instalar 40 medidores inteligentes”, dijo el gerente de EDEN y añadió que “seguiremos trabajando en el recambio de postes ya que fue uno de los reclamos del Intendente Petrecca; el año pasado cambiamos 1600 y este vamos a estar en un número parecido. El objetivo es seguir trabajando por este camino, en conjunto con el municipio y los fomentistas de cada barrio".

Satisfacción de los fomentistas

Para finalizar, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, aseguró que "hace mucho tiempo que venimos recibiendo reclamos de los barrios en donde falta luz y que se haya hecho esta presentación es muy buena porque va a permitir que más barrios sean iluminados. Con la llegada del nuevo gerente tenemos una mejor relación y vemos que los trabajos se van haciendo. Agradecemos al Intendente porque nos escucha, por lo que desde la Federación y los fomentistas le decimos muchas gracias".