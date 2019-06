Tras el reclamo, afirman que esta semana las escuelas volverán a tener calefacción

Esta tarde, alumnos de Junín realizarán un "frazadazo" en las escalinatas de la Escuela ex Normal, en reclamo por una solución a la falta de calefacción en nueve establecimientos educativos. Por el frío, los estudiantes deben asistir a clases con las camperas puestas y hasta tapados con frazadas.

Cerca 4000 jóvenes y 2000 docentes de la Ciudad están sufriendo la falta de calentadores y con la llegada del frío, la situación ya se torna difícil dentro de las aulas. La temperatura, a primera hora de la mañana, cuando los chicos entran a clases, ronda los 4 o 5 grados.

“Esta semana todas las escuelas van a volver a tener gas, y calefacción”, afirmó a Democracia la jefa distrital de Educación, Alejandra Fariña y confirmó que se trata de cuatro edificios de los cuales funcionan seis escuelas: “Por ejemplo, el Instituto 129, Secundaria 9 y EP 47 comparten el mismo edificio del ex Normal. Después están la 502, Técnica 2 y Jardín 907”.

Y aclaró que ayer quedó habilitada la nueva obra de gas en la EP 22 y Secundaria 17 donde las estufas ya funcionan. “Actualmente, en la especial 502 y la Técnica 2 está funcionando una calefacción alternativa con tubos para el agua caliente y caloventores en las aulas”, destacó.

Puntualmente, Fariña informó que desde hoy, en el edificio del ex Normal volverá haber calefacción alimentadas con gas natural y que, esta semana, también “inauguraremos las labores en el Jardín 907 y en la escuela 501”.

Tras la explosión de la escuela en Moreno, hecho que ocurrió el año pasado, desde hace 10 meses, en nueve colegios locales fue suspendido el servicio de gas natural, ya que fueron desconectados de la red central, debido a la precariedad de las instalaciones que se descubrieron con una inspección general.

“Se está trabajando muchísimo para que todas las escuelas vuelvan a tener calentadores. Algunas instalaciones de la red de gas tienen muchos años, por lo que hubo que hacerlas a nuevo y las obras se tienen que hacer bien. Es prioridad en Junín”.

Por su parte, la titular de Suteba Junín, Francina Sierra aclaró: “Hay que decir que si esto está sucediendo tiene que ver con el reclamo que estamos haciendo públicamente sobre lo que estaban sufriendo desde agosto. Vamos a seguir con el reclamo hasta que todos los alumnos o docentes queden incluidos”.

“Sabemos que están reconectando, pero todavía no es suficiente, ya que hay un montón de establecimientos donde no se están viendo resultados. El frazadazo es una medida de solidaridad para todo lo que falta”, apuntó.

Desde las 19, los jóvenes saldrán a la calle a manifestar con frazadas para graficar la necesidad que tienen de que se solucione el problema, ante la inminente llegada del invierno. En ese sentido, destacaron que existen otros problemas de tipo estructural y seguridad.

“No se sacan el abrigo”

Desde la tragedia en Moreno, “cada uno de los distritos comenzó a indagar sobre las instalaciones y se dieron cuenta de que estaban muy deterioradas y, además tenían pérdidas. De esta manera se cortó el suministro de gas en agosto”, recordó Sierra.

“Las entidades en cuestión son el Jardín 907; escuelas primarias 22 y 47; secundarias 9 y 17; técnicas 1 y 2; CFI de modalidad especial y el Instituto 129”, explicó. “En la mayoría de estas escuelas no se puede poner calefacción eléctrica, porque las instalaciones y los cables no soportan”, indicó.

“Van con campera a la escuela y no se la sacan. Los de turno tarde están más desahogados, pero los de la mañana no se pueden sacar ningún abrigo. No es una situación de ahora, sino que hace 10 meses están sin gas”, advirtió la titular de Suteba.