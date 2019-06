Reconocen desde el municipio la escasez de vacunas contra la meningitis en Junín

El caso de meningitis de una bebé de cuatro meses, que se conoció a través de un audio de whatsapp, generó incertidumbre respecto de la posible falta de la dosis Memveo, contra el meningococo que forma parte del calendario de vacunación obligatorio, que se aplica en bebés a los tres meses, a los cinco meses y a los quince meses el refuerzo.

Democracia se contactó con el secretario de Salud, Carlos Lombardi, quien refirió que “ha habido algunas discontinuidades” respecto de dicha vacuna pero que “la meningitis que tiene esta pequeña no es una meningococo. No tiene nada que ver con la faltante de la vacuna. Es otro germen”.

Por su parte, Mariano Bernasconi, tío abuelo de la pequeña, que fue trasladada a la Clínica Finocchieto aseguró que la niña está “en grave estado”.

Faltantes

El responsable del área de Salud confirmó a Democracia que “es cierto que es una vacuna, tanto la Memveo como algunas otras vacunas que desde hace un tiempo no tenemos una continuidad absoluta. Esto tiene que ver con la provisión que hace el Ministerio de Salud de la Nación, primero al ministerio de Salud de la Provincia y luego a los distintos municipios”.

“Ha habido algunas discontinuidades que han hecho que algunos esquemas de vacunación se hayan atrasado pero se siguieron mandando. No es que se terminó de proveer la vacuna absolutamente. Cada tanto entregan una cantidad de dosis, nos alcanza para ir cubriendo el déficit previo. Pero se siguen recibiendo”, detalló.

Actualmente aseguró que “en la unidad sanitaria N°7 de Eusebio Marcilla y N°4 de Emilio Mitre tienen vacunas de Memveo”.

Lombardi indicó: “Es bueno aclarar que esta vacuna contra el meningococo, se popularizó como vacuna contra la meningitis si bien en realidad el meningococo es uno de los gérmenes que puede producir meningitis pero no el único. Esta vacuna Memveo que se aplica en el calendario nacional de vacunación a los tres meses, a los cinco y a los quince meses el refuerzo, cubre cuatro serotipos de meningococo”.

Pero hay otros serotipos como el meningococo B, contenida en otra vacuna que no forma parte del calendario. A su vez hay otros gérmenes que pueden provocar meningitis como son el neumococo, que si tiene vacuna a través de la Prevenar 13. La vacuna quíntuple también cubre sobre otro germen que puede provocar meningitis.

“El estado es grave”

Lombardi explicó que “la meningitis que tiene esta nena no es una meningococo. No tiene nada que ver con la faltante de la vacuna. Es otro germen. Estuve en contacto con las autoridades de la Clínica La Pequeña Familia, desde el lunes temprano, con los médicos. Me informaron que el germen que tiene esta pequeña, en principio, si bien faltaban resultados de cultivo, no es meningococo”.

El tío abuelo de la bebé de cuatro meses, indicó que la niña “tiene meningitis bacterial y está grave”.

Pero, más allá de la falta de la dosis, Bernasconi aclaró: “me contacté con infectólogos y me dijeron que no es la falta de la Memveo la que produjo la meningitis. Es una fatalidad”, reconoció.

Lombardi remarcó: “Reconocemos que hay un faltante de vacunas, o una disponibilidad reducida de hace un tiempo en esta vacuna, aunque se sigue recibiendo y que hay dosis en dos unidades sanitarias. Pero atribuirlo al faltante de vacunas, me parece información que no es certera”, concluyó.