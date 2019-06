Mitos y verdades

1- La mamografía es dolorosa. Falso

Puede experimentarse cierta molestia pero no genera dolor y además, con la mamografía digital la compresión de la mama es menor que en un mamógrafo analógico.

2- Si me hago una mamografía todos los años aumenta el riesgo de tener cáncer. Falso

La radiación que emite es muy baja y no produce cáncer de mama ni de otro órgano.

3- El mamógrafo digital tiene menor dosis de radiación que la mamografía analógica. Verdadero

4- Si tenés implantes podés hacerte la mamografía. Verdadero

No hay inconvenientes para su realización y dependiendo de cómo están ubicados los implantes, el especialista realizará una maniobra especial para analizar los tejidos mamarios.