"Tu plato solidario", una propuesta distinta para niños y adultos mayores

Con la idea de ayudar a que los chicos vayan a la escuela con comida en la panza, Bárbara Ubalton y Franco Valerio pusieron en marcha el proyecto Tu Plato Solidario, mediante el cual preparan distintos menús diarios que van desde los 20 a los 35 pesos y contienen todos los nutrientes necesarios.

“Compramos la materia prima y preparamos distintas comidas, guisos. Lo cobramos a un precio accesible porque no tengo la posibilidad de regalarlo pero ese dinero es para volver a comprar y cubrir los gastos”, cuenta Bárbara.

La propuesta, asegura, “es especialmente para niños, abuelos y estudiantes basándonos en que son los que más necesitan. Queremos que sea exclusivamente para los que lo necesitan de verdad”.

Guiso de lenteja y arroz con zapallitos, batata, calabazas, papa, pulpa y puré de tomate, zanahoria, cebolla; pollo o cerdo; polenta con chorizo; alitas rebozadas con puré mixto; fideos moñitos o tirabuzón con salsa, son algunas de las comidas que Tu Plato Solidario prepara de lunes a viernes en su casa, en Libertad 511, por donde se pueden retirar las bandejas, luego de encargarse a través de Facebook de Tu Plato Solidario o vía whatsapp.

Comida que nutra

El proyecto de Bárbara y Franco “se creó con la idea de servir el plato, porque no puede ser que con 17 pesos compren apenas un pan. Eso no nutre. Y sin comida los chicos no pueden aprender . Muchos van con hambre a la escuela”, aseguró.

Asimismo, buscan ayudar a los abuelos: “hay muchos que gastan fortuna en remedios y no les alcanza para comprar una comida que les permita nutrirse”.

Además realizan colecta de ropa y como kinesiólogo, Franco ofrece además kinesiología solidaria y brindarán cursos de estimulación temprana y actividad para los adultos mayores. Cuentan con un servicio de podología solidaria.

“También vamos a brindar charlas en los establecimientos educativos, desde alimentación hasta higiene, vamos a tratar de llevarlo a cabo”.

Bárbara asegura que “no es campaña política, no tiene nada que ver. Somos dos personas que queremos ayudar”.

Para encargar platos solidarios se pueden contactar al 2364273703 o al Facebook "Tu plato solidario". Por consultas por kinesiología solidaria se pueden contactar al 2364696459 (solo whatsapp).