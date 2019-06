Un posible acuerdo de Massa con Cristina movería todo el tablero político juninense

Un eventual acuerdo entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y Unidad Ciudadana, modificaría todo el escenario electoral de Junín, a escasos 20 días del cierre de listas, (es el 22 de junio) y a diez del vencimiento del plazo para la presentación de las alianzas, (es el 12 de junio).

Es que, de concretarse un entendimiento a nivel nacional y provincial entre el tigrense y el espacio que conduce la ex presidenta Cristina Fernández, el impacto en el ámbito local sería tan inmediato como significativo: el Frente Renovador y Unidad Ciudadana se encaminarían así a dirimir las candidaturas en una gran PASO.

Dicho de otro modo, si bien aún no está confirmada la candidatura del massismo, muy posiblemente se enfrentarían en internas el ex intendente Mario Meoni y Victoria Muffarotto, y habría que ver, además, qué rol jugaría el sector del peronismo que lidera la diputada provincial Rocío Giaccone, y otros virtuales socios, como el socialismo que conduce Juan Manuel Sequeira o el espacio de Nazareno Diotti.

Bruzzone: “Cristina interpreta la voluntad popular”

José Bruzzone, concejal de Unidad Ciudadana, afirmó a Democracia: “Creo que todavía no hay nada definido de cara al 22 de Junio y que va a seguir habiendo movimientos, algunos desconcertantes y otros previsibles. Pero si algo queda claro es que la centralidad en todo el escenario político la sigue sosteniendo –nunca la perdió- Cristina Kirchner, pero esa centralidad no se basa en otra cosa que en la esperanza de millones de argentinos en recuperar todos los derechos que Cambiemos les arrebató”.

Y agregó: “Por carácter transitivo, la centralidad sigue estando en la voluntad popular, y Cristina es quien mejor la interpreta. Y me parece que también queda demostrado que todo lo que no está con Cristina está en contra de esas voluntades mayoritarias, por lo tanto, la ancha avenida del medio, como en algún momento se postuló, está destinada a desaparecer. Celebramos que la mayoría de las figuras políticas entiendan que, ante esa desaparición, la mejor opción es acompañar a la voluntad mayoritaria y tengan la intención de sumarse a este armado del frente patriótico. Esto ya se está dando y creo que se van a seguir sumando espacios”.

Y amplió: “Con respecto al impacto en Junín supongo que mueve bastante el escenario, a nosotros no nos representa ningún cambio, porque hemos venido trabajando en este espacio político, con la conducción de Victoria Muffarotto, de cara a la gente, en un proyecto que ha sido transparente, y no lo vamos a cambiar porque creemos que es la mejor propuesta para la ciudad. Creo que alguna vez Junín va a votar de acuerdo a la forma en que siente que deben ser las cosas, por la transparencia, por la coherencia, y no va a dar otro salto a las aventuras que nos han hecho desaprovechar oportunidades en el pasado”.

Berestein: “Darle un cierre a este gobierno”

Por su parte, el concejal meonista Maximiliano Berestein afirmó a Democracia: “Creo que Massa representa la generosidad de un líder que siempre está dispuesto a hacer lo que necesita el país, por encima de los intereses propios y de los dirigentes. Así fue que en el 2013 le puso un freno a las reelecciones indefinidas, en el 2015 se consolidó como una alternativa a la grieta, y hoy está trabajando fuertemente para darle un cierre a este gobierno de Macri que claramente ha fracasado y nos ha sumergido en la crisis más profunda desde el 2001. Eso no significa que haya un acuerdo cerrado, sino que tiene la vocación de construir mayorías para darle un futuro a la Argentina, y esperamos que el resto de la oposición esté también a la altura de las circunstancias”.

Y agregó: “En cuanto a lo local no hay que apresurarse a hacer conjeturas, sería poco responsable. No es necesario que aclaremos que estamos dispuestos a dialogar y construir con todos los espacios, porque ya lo hicimos cuando éramos gobierno. A diferencia de Gustavo Traverso, que ha sido muchas veces funcional al intendente Petrecca, nosotros estamos dispuestos a construir una opción que sea capaz de ganar el municipio apoyando a los mejores candidatos. Por otro lado también hay que ser respetuosos de las diferencias y para dirimir esas cuestiones están las elecciones primarias. Independientemente del proceso electoral, tenemos bien claro que para gobernar Junín hay que estar dispuestos a construir la ciudad entre todos. No se puede gobernar en soledad, todos los actores políticos tienen cosas para aportar y más en contextos de crisis, y nosotros estamos para liderar ese proceso”.

Mazzutti: “Un gran frente opositor”

En tanto, Lautaro Mazzutti, concejal por Peronismo Juninense, que responde a la diputada Giaccone, afirmó a este diario: “Esperemos que después de los gestos y hechos políticos de ambos sectores en las últimas semanas nos encaminemos a conformar esa gran coalición amplia que asegure que en diciembre haya un gobierno que termine con este modelo de exclusión, de apuesta a lo financiero por sobre la producción nacional, a la especulación por sobre el trabajo, que está dejando sin futuro a los argentinos”.

Y agregó: “En lo local seguimos sosteniendo, como lo manifestamos hace varios meses atrás, que la única manera de derrotar al intendente Petrecca es con la conformación de un gran frente opositor, generoso y juninense. Estamos haciendo todo lo posible para que se concrete. Es lo que nos expresan los vecinos y vecinas que ven a nuestra ciudad dormida y con un intendente que no les resuelve los problemas cotidianos. Estoy convencido de que debemos sumar al sector sindical, al empresariado local, a las entidades deportivas y demás instituciones, para construir la ciudad que la mayoría de los juninenses quiere”.