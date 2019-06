Denuncian que nueve establecimientos educativos de la ciudad no tienen calefacción

Tras la explosión de la escuela en Moreno, hecho que ocurrió el año pasado, desde hace 10 meses, nueve establecimientos educativos de Junín no cuentan con el servicio de gas natural, ya que fueron desconectados a de la red central, debido a la precariedad de las instalaciones que se descubrieron con una inspección general. La intención era reacondicionarlas.

De esta manera, cerca 4000 alumnos y 2000 docentes no tienen calefacción y con la llegada del frío, la situación ya se torna difícil dentro de las aulas. Las entidades en cuestión son el Jardín 907; escuelas primarias 22 y 47; secundarias 9 y 17; técnicas 1 y 2; CFI de modalidad especial y el Instituto 129.

“Ante las graves condiciones que están sufriendo, hicimos una presentación ante Consejo Escolar y Jefatura Distrital para que intervengan y brinden una solución en forma urgente”, explicó Francina Sierra a Democracia, titular de Suteba Junín.

Desde la tragedia en Moreno, “cada uno de los distritos comenzó a indagar sobre las instalaciones y se dieron cuenta de que estaban muy deterioradas y, además tenían pérdidas. De esta manera se cortó el suministro de gas en agosto”, recordó.

“Se supuso que iban a iniciar las obras en primavera, pero la realidad es que algunas las están empezando ahora y hay otras que no están ni siquiera iniciadas. En la mayoría de estas escuelas no se puede poner calefacción eléctrica, porque las instalaciones y los cables no soportan”, indicó.

“Además al no haber gas, tampoco funcionan las cocinas como para hacer el desayuno y no pueden acceder a algo caliente. La Secretaría de Desarrollo Social en vez de mandar leche fluida, envían en polvo que no se disuelve con agua fría”, apuntó Sierra.

“En la Escuela Técnica 2, que es un edificio nuevo, hay dos cuestiones: la red de gas no pasa por la puerta, por lo que se solicita una extensión de la red. Pero sí se puede tener una instalación eléctrica, que no está pensada en el Municipio que es donde están los fondos”, exclamó. Y subrayó: “Si instalan el gas, la obra terminaría después del invierno”.

“No se sacan el abrigo”

“Van con campera a la escuela y no se la sacan. Los de turno tarde están más desahogados, pero los de la mañana no se pueden sacar ningún abrigo. No es una situación de ahora, sino que hace 10 meses están sin gas. Todas las semanas hacen las denuncias al Consejo Escolar”, advirtió la titular de Suteba.

“Es un hecho sin precedentes en nuestra ciudad y se necesita de una toma de decisiones a acorde a la magnitud del hecho. No pueden seguir pasando frio los miles de niños, niñas, jóvenes y trabajadores mientras esperamos se hagan o terminen las obras”, afirmó.

“Exigimos urgente solución que garantice la protección de los derechos de estudiantes y trabajadores en condiciones dignas de enseñar y aprender en las escuelas de nuestra ciudad”, concluyó.