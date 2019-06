Construir una casa en Junín demanda alrededor de cuatro millones de pesos

El sueño de la casa propia continúa siendo uno bastante difícil de alcanzar, especialmente con el alto costo de los materiales y la mano de obra que implican embarcarse actualmente en la construcción de una vivienda, sumado a la depreciación constante del salario.

La suba en el precio de los materiales es clave y desde el año pasado se incrementaron entre un 40 y un 50%, según estimaron desde la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CUANOBA).

Desde el Colegio de Arquitectos Distrito VI de nuestra ciudad por su parte destacaron que el costo por metro cuadrado ronda los U$S1000 y que siendo eficiente en la compra y buscando los mejores precios, tal vez pueda reducirse a U$S800 pero no mucho más por lo que una vivienda de entre 80 y 100 metros cuadrados varía entre tres millones seiscientos a cuatro millones doscientos mil pesos, si tomamos en cuenta el valor dólar actual.

Los cálculos se estiman para una propiedad con dos o tres dormitorios, living, comedor, cocina, baño y garaje, siempre dependiendo de la extensión, aunque en nuestra ciudad, el Código permite habitaciones no menores a 3 por 3.

Asimismo, cabe destacar que si bien se trata de una vivienda media, puede haber costos inferiores, en construcciones de 60 metros cuadrados y también viviendas con costos superiores, de mayor extensión.

Lo cierto es que construir un hogar hoy puede demandar más de 150 salarios de un trabajador medio.

Materiales y mano de obra

La suba en los costos de todo lo que implica la construcción no hace más que dificultar la posibilidad de que una familia de clase media pueda acceder a edificar su vivienda.

Según indicó Javier Carpinella, vicepresidente de la Cámara de Corralones del Noroeste, “hoy se está calculando con terreno y todo alrededor de U$S 1000 el metro cuadrado de construcción. Con todo habitable”. Ello si hablamos de una vivienda de entre 80 y 100 metros cuadrados, lo que oscilaría de 80 a 100 mil dólares .

“La mano de obra rondaría estimativamente los U$S400 por metro cuadrado, es decir que los materiales rondan un 60% y el 40% restante sería de mano de obra aunque en muchos casos puede ser 50 y 50”, advirtió.

Por caso, aseguró que “los materiales para la construcción aumentaron arriba de un 40 o 50% anual”.

Arena gruesa, ladrillos, cemento, hierro, son algunos de los materiales de base que más subieron. Y si bien los precios pueden tener diferencias de una ciudad a otra, según Carpinella, “a nivel nacional están unificados y solo puede haber variaciones de precios leves”.

Gustavo Ollero, presidente del Colegio de Arquitectos se refirió también al monto unificado de U$S 1000 por metro cuadrado: “Una construcción de cien metros cuadrados, serían cuatro millones doscientos mil pesos, ese es el costo estimado. Se puede ser eficiente en la compra, buscando las ofertas o mejores precios y bajar el costo y llegar a U$S800, pero no es tanta diferencia”.

También se incluye en los cálculos, las tasas y gastos de presentaciòn de expedientes y proyectos así como de honorarios.

“Se toma un rango estimado del monto de la construcción para fijar honorarios. Siempre se establece en el 50% de la realidad, es referencial” destacó.

Paso a paso

En base al dinero del que se dispone para la construcción es importante tratar de realizar la compra del material por anticipado para congelar precios y también planificar los trabajos a realizarse en etapas.

En muchos casos, respecto de la mano de obra a contratar, se suele sugerir que sea por trabajos e ir abonando por cada tarea finalizada, como puede ser en el caso de paredes, techos, y demás.

Menos de tres millones

Como se indicó antes, es posible construir una vivienda más económica, con un costo menor a los tres millones pero sin dudas la extensión y comodidades habitables serán mucho menores.

“Una propiedad habitable puede tener 55 metros cuadrados con un dormitorio, o 65 metros cuadrados con dos dormitorios”, explicó Ollero y aclaró: “Dormitorios chicos, un living comedor integrado, con cocina integrada. Alrededor de 60 o 62 metros cuadrados. Es la unidad considerada sana para vivir”.

Según Ollero, “para una vivienda, el Código de Junín pide mínimas medidas para dormitorios de tres por tres o de cuatro por tres para las matrimoniales”.

Según los cálculos estimados, “en este caso sería más de dos millones y medios para una de 60 metros cuadrados”.