Mario Meoni: “No quiero ser nada más que intendente de Junín”

La Escuela de Formación Política del Frente Renovador llevó a cabo ayer una nueva jornada de charlas en la sede del espacio, en Alem 193.

Esta vez, con la presencia del abogado y director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini quien disertó sobre Sistemas y Procesos Electorales.

Con la presencia del ex intendente Mario Meoni y conocida la intención de Sergio Massa de mostrarse abierto a un posible diálogo con el kirchnerismo, el inicio de la conferencia de prensa se dio en ese marco.

“Todavía quedan 20 días, no se llevaron a cabo las alianzas. Creo que hay diferencias entre los tiempos de la comunicación y los de la política. Lo que llevamos adelante ayer (por el jueves) es una etapa previa al cierre de alianzas que tiene que ver con la presentación judicial de nuestro partido, los que integran el Frente y en todo caso Sergio planteó una estrategia de cara a la elección que vamos a tener este año y que si creemos que hay que ser contundentes en cuanto a necesitamos cambiar el gobierno nacional”, aseguró Galmarini.

“Claramente el gobierno de Macri ha fracasado en su gestión y de aquí en adelante recién arranca el partido de ajedrez y han escuchado todas las variantes que existen sobre la mesa. Entran en especulaciones me parece un error, faltan muchos días para el cierre de listas”.

En ese sentido, destacó que se realice la jornada “para capacitar cuadros, para construir una política más sana, ver cómo hacer para que la sociedad también entienda cuales son los incentivos que generan las instituciones políticas que tenemos y en todo caso, hacer una evaluación de lo que le va a pasar a la Argentina de acuerdo al nivel de institucionalización que logremos en este proceso electoral y en los que vengan”.

Sobre la utilidad de las Paso, Galmarini aseguró: “Es uno de los elementos constitutivos del sistema electoral”, pero aclaró: “No ha funcionado como un mecanismo de ampliación de debate al interior de los partidos para la constitución de las candidaturas. No funcionó para que los partidos generen mejores cuadros, mejores candidatos para acercarse a la ciudadanía y muy por el contrario ha encontrado obstáculos a la hora de la decisión de quienes forman parte de las listas partidarias”.

“Nunca las discusiones electorales o las reformas se dan en años electorales. El sistema tiene que generar certidumbre en la incertidumbre de los resultados. Y si lo que hacemos es modificar las reglas mientras se está jugando el partido, generamos que los actores tengan más incertidumbre y que haya, este tipo de soluciones mágicas que terminan en los problemas que la Argentina tiene”, remarcó y advirtió que “no se trata solo de discutir candidaturas y campaña sino sentarse a ver cómo hacemos para mejorar la institucionalidad en nuestro país”.

Meoni: “solo candidato a intendente”

Luego de manifestar en varias oportunidades su deseo de ser candidato a intendente, y de reiterarlo ayer, Mario Meoni aseguró que “solo falta la determinación” del grupo político y remarcó: “A mí me gusta que no sea solo la voluntad personal. Tenemos demasiado personalismo en la política argentina y juninense, como para sumarle eso de ‘yo soy el candidato’, porque la verdad es que tiene que ser parte de un consenso generalizado de todos”.

Sobre el panorama de cara al cierre de listas, destacó el trabajo de Muffaroto, de Unidad Ciudadana y que considera que el intendente Petrecca, se postulará nuevamente.

Lo cierto es que las candidaturas deberán presentarse el 22 de junio y Meoni consideró: “Tenemos 20 días para resolver, asumo que en 15 se resolverá. Sí manifiesto la voluntad de querer ser candidato a intendente. De la misma forma, hay otros integrantes de nuestro grupo que también tienen voluntad. Ninguno va a ser motivo de que nos peleemos entre nosotros o que haya divisiones. Sea quien sea el candidato vamos a estar apoyando. Todos estamos haciendo un núcleo muy fuerte para trabajar para darle una oferta a Junín que entendemos, será la más importante”.

Despejando rumores de candidaturas a diputado, Meoni fue claro: “Si no soy candidato a intendente, no lo seré tampoco a diputado nacional, ni provincial. No quiero ser nada de eso, más que intendente de Junín”, cerró.