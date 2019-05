En Junín cada mes se emiten cerca de 1300 avisos de cortes de luz por falta de pago

A pesar de la complicada situación económica por la que atraviesa el país, el nivel de mora en el pago de las facturas del servicio de electricidad no ha experimentado un incremento sustancial en el último tiempo y se mantiene en las estadísticas de años anteriores.

En la actualidad en Junín, la empresa EDEN mensualmente emite alrededor de 1300 avisos de suspensiones por falta de pago, de unos 41 mil usuarios, lo que da un promedio del 4 por ciento. Del total de las advertencias, unas 20 terminan quedando efectivas, es decir que no regularizan.

Los cortes del suministro eléctrico no necesariamente implican que se trate de familias que se quedan sin luz, ya que también entran por ejemplo los comercios que cierran sus puertas, las mudanzas y otros casos similares. “Esto demuestra que la gente que puede pagar lo paga, y que el resto se cuelga”, aseguraron.

Si bien el nivel de morosos por mes no ha variado sustancialmente con respecto a años anteriores, de todas formas hay ahora una leve tendencia por parte de los vecinos a esperar hasta la fecha límite para realizar el pago del servicio.

“De esos avisos, la mayoría regulariza su situación, por lo que el número de cortes del servicio es mucho menos”, informaron. De todas maneras “generalmente cuando se dan estas situaciones y se llega al corte del servicio, el vecino regulariza casi de inmediato su situación, pagando uno o los dos períodos que adeuda y de inmediato se le restituye el servicio”.

“Quizás sí haya más casos en los cuales se espera hasta último momento para abonar la boleta. La gente, en muchos casos espera hasta el último día para regularizar la situación pero en líneas generales no hay un incremento en el nivel de morosidad con respecto a lo que se viene dando en el último tiempo”, destacaron.

Por otra parte indicaron que, luego del aviso de corte, el cliente cuenta con una semana para normalizar la situación algo que en la mayoría de los casos sucede aun cuando el pago se realiza sobre la fecha límite.

También, explicaron que hay vecinos que han solicitado algún plan de pago para regularizar la situación de mora y evitar así el corte del servicio. Son casos particulares que se analizan y se les ofrece algún tipo de solución.

Además, en la Ciudad destacan un aumento de nuevos usuarios que solicitan conectarse a la red de energía eléctrica, que pueden llegar a tener más de dos medidores.



/LEÉ MÁS Nueva campaña de reciclado electrónico



Casos de vecinos

Una vecina de la ciudad, expresó a este diario que una mañana despertó sin luz, producto de una desconexión por falta de pago, y afirmó que nunca le llegó una intimación o se comunicaron para informarle sobre su situación.

Además recalcó que debía la factura de marzo, que “nunca me llegó”, pero que había pagado la de abril, destacando que nunca recibió una advertencia sobre el periodo impago y remarcando que hay una “falta de comunicación con el cliente”. Finalmente lo pagó y la cuadrilla de EDEN le devolvió la energía, el mismo día del corte.

Un abuelo de uno 90 años afirmó que miraba la televisión cuando, de repente, todo se apagó en su casa. Pensando que se trataba de un corte de luz general o programado, explicó que llamó a la “usina” y le afirmaron que adeudaba el periodo de marzo cuya factura nunca fue dejada debajo de la puerta. Sus nietos hicieron el reclamo, y ese mismo día le devolvieron el fútbol a la pantalla chica.

Enganchados

En el marco de su Plan de Normalización de Instalaciones eléctricas, realizado por la empresa distribuidora EDEN, por conexiones ilegales a la luz, en Junín ya se iniciaron 75 causas penales, se labraron multas de hasta 1 millón de pesos, más de 150 actas, y hay un detenido.

Al respecto, el gerente, Alejandro Biancosino expresó: “Venimos trabajando fuertemente en Junín para eliminar las conexiones clandestinas. Destacamos el trabajo de la Policía y la Fiscalía, participantes en el operativo. Esto es una muestra más de que se trata de un delito y que seguiremos trabajando para combatirlo”.

En relación a las causas penales, el director confirmó que se abren por reincidencia. “Cuando son detectadas las conexiones directas o con medidores adulterados, se les corta el suministro y se les solicita que se acerquen a la sucursal para normalizar la situación”, explicó.

Y continuó: “Esto consiste en el cobro de la energía que hurtó (no consumió), el pago de una multa y la colocación del medidor. En caso de que esta persona sea detectada por la cuadrilla en varias ocasiones (reincidente), hacemos la denuncia penal”.

“Hoy en Junín, EDEN tiene pérdidas del 30 por ciento de la energía por los enganchados, lo que además genera complicaciones para los usuarios que pagan todos los meses la factura, ya que por ejemplo, donde la línea está preparada para cuatro usuarios, tenemos seis más ilegales o con fraude en el medidor”, exclamó.

“Los procedimientos se llevan a cabo en zonas urbanas, comercios, industrias y domicilios particulares, ya que en todos encontramos irregularidades”, concluyó.